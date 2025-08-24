Росія готується до оновлення ядерних сил перед закінченням договору СНО / © Getty Images

Голова держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, що Москва має модернізувати свої ядерні сили, оскільки країна нібито стикається з «колосальними загрозами» з боку Заходу.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на коментар Ліхачова російському агентству РІА.

«Ядерний щит, який є і мечем, — це гарантія нашого суверенітету. Ми розуміємо, що в найближчі роки він має бути вдосконалений», — сказав Ліхачов.

Ця заява пролунала менш ніж за тиждень після зустрічі кремлівського голови Путіна з президентом США Дональдом Трампом — першої очної розмови президента США з російським очільником від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Попри оптимістичні сигнали після переговорів, жодних конкретних домовленостей досягнуто не було, а перспективи припинення війни виглядають дедалі менш ймовірними.

Паралельно Трамп у травні оголосив про плани створити нову протиракетну систему «Золотий купол», за аналогією з ізраїльським «Залізним куполом». Вартість проєкту оцінюють щонайменше у 175 млрд доларів.

Ядерний баланс

За даними Асоціації з контролю над озброєннями, Росія має майже 4 400 ядерних боєзарядів, із яких понад 1 500 — стратегічні. США володіють понад 3 700 боєзарядами, з яких близько 1 400 — розгорнуті. Разом дві держави контролюють 90% світового ядерного арсеналу.

Попри прагнення до глобального ядерного роззброєння після завершення Холодної війни, сьогодні ця політика під загрозою — відносини між Москвою та Вашингтоном погіршилися на тлі війни в Україні та поглиблення співпраці Кремля з Китаєм.

Джерело зазначає, що єдиним чинним договором про контроль над ядерними озброєннями між США і Росією залишається договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (New START). Він був продовжений у 2021 році, але спливає у лютому 2026-го.

2023 року Москва призупинила свою участь у договорі, заявивши, що не дозволятиме американські інспекції, але при цьому начебто дотримуватиметься встановлених лімітів на кількість боєзарядів.

Подальша доля договору залишається невизначеною.

Тим часом відомий журналіст Віталій Портников вважає, що Дональд Трамп має позбутися шантажу Путіна, щоб допомогти Україні. На думку Портникова, Трамп може позбавити Кремль можливості використовувати ядерний шантаж у міжнародній політиці.