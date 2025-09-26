Рубен Брекельманс / © Associated Press

Реклама

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс попередив, що Росія планує підготуватися до масштабного протистояння з НАТО до 2030 року.

Про це він заявив на Європейському форумі оборонних інновацій (EDIF) у Гаазі, повідомляє Укрінформ.

За словами Брекельманса, Росія переходить на «воєнні рейки» — нарощує виробництво зброї та мобілізує більше людей, ніж потрібно для війни проти України. Міністр зазначив, що найближчими роками обсяги російського виробництва зброї «будуть лише зростати».

Реклама

«До 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО.

Інакше кажучи, у диктатора Путіна є наміри, можливості та стимули продовжувати імперську агресію», — підкреслив Брекельманс.

Він додав, що безпека України та інших європейських країн тісно пов’язана, тому необхідно збільшити підтримку Києва та надати їй надійні гарантії проти повторної агресії.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб у разі досягнення припинення вогню або мирної угоди це не було простою паузою перед новою хвилею агресії.

Ми також повинні чітко дати Путіну зрозуміти: будь-яка ворожа дія проти країни НАТО буде зустрінута переважною силою.

Це — єдиний спосіб зберегти свободу й безпеку в Європі», — заявив Брекельманс.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф застеріг Росію від подальших вторгнень у повітряний простір НАТО, заявивши, що союзники можуть збити російський літак у відповідь на такі дії.

Реклама

Ми раніше інформували, що європейські дипломати передали Кремлю чітке попередження про те, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору повною силою.