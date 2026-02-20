Кремль / © Associated Press

Кремль нарощує інтенсивність кібератак, диверсій і прихованих операцій впливу по всій Європі. Це свідчить про підготовку Москви до тривалої конфронтації з країнами Заходу.

Про це йдеться у спільній доповіді Служби загальної розвідки й безпеки (AIVD) та Служби військової розвідки й безпеки (MIVD) Нідерландів, передає The Record.

Загроза прямого зіткнення з НАТО

Розвідники зазначають: хоча прямий військовий конфлікт між РФ і НАТО наразі залишається малоймовірним, він «більше не є немислимим». Попри колосальні втрати у війні проти України Росія змогла не лише відновити, а й реформувати та розширити свої збройні сили.

«Російська армія готується до можливого конфлікту з НАТО і проводить заходи, щоб перевірити готовність Заходу до ескалації», — зазначають у звіті.

Гібридна війна «нижче порога»

Найактуальнішою небезпекою експерти називають гібридну кампанію. Вона включає суміш кібератак, підпалів, шпигунства та дезінформації, що мають залишатися нижче порога відкритої війни. Мета Москви — підірвати суспільну довіру, посіяти страх і послабити підтримку України.

Ключові факти з доповіді:

Кібершпигунство: у вересні 2024 року група Laundry Bear здійснила атаку на поліцію Нідерландів, викравши робочі контакти офіцерів.

Диверсії: зафіксовані випадки втручання в системи управління критичною інфраструктурою (наприклад, злам системи управління міським фонтаном як тест можливостей).

Морське шпигунство: РФ активно картографує підводну інфраструктуру (кабелі та трубопроводи) у Північному та Балтійському морях для можливих диверсій у майбутньому.

Ядерний шантаж: зміна ядерної доктрини РФ 2024 року розцінюється як сигнал готовності до подальшої ескалації.

Нова тактика вербування

Через масове висилання російських дипломатів-шпигунів із Європи Москва змінила підхід. Тепер вона частіше залучає «агентів низького рівня» — часто це кримінальні елементи, яких вербують через інтернет. Такі виконавці можуть навіть не усвідомлювати, що працюють на російську розвідку.

Прогноз на майбутнє

Незалежно від того, як закінчиться війна в Україні, РФ залишатиметься довгостроковою загрозою для Європи. Спецслужби Нідерландів закликають уряди та приватний сектор зміцнювати стійкість інфраструктури, оскільки дестабілізація суспільства можлива навіть без застосування танків і ракет.

Путін продовжить воювати 2026 року: наступні цілі Кремля — на території НАТО

Кремлівський диктатор Володимир Путін назвав «нісенітницею» заяви європейських політиків про можливий напад РФ на Європу, звинувативши їх у «нагнітанні істерії» та поширенні страхів. Він заявив, що Росія буцімто прагнула партнерства після розпаду СРСР, але Захід обрав шлях розширення НАТО.

Водночас Путін також вкотре поклав відповідальність за війну в Україні на США та НАТО, звинувачуючи їх у бажанні «розвалу» Росії.

Проте в Міноборони проговорилися про справжні наміри щодо НАТО. Міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив про начебто підготовку об’єднаних збройних сил НАТО до протистояння з РФ на рубежі 2030-х років.

«Одночасно розпочалася форсована підготовка об’єднаних збройних сил НАТО до протистояння з Росією на рубежі 30-х років. Така політика створює реальні передумови для продовження воєнних дій і наступного, 2026 року. У зв’язку з цим потрібно й надалі нав’язувати супротивникові свою війну», — наголосив Бєлоусов.