Ціни на нафту можуть впасти

Світові ціни на нафту можуть впасти до 40–50 доларів за барель уже наприкінці 2025 — на початку 2026 року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, зараз барель коштує 66–68 доларів, але ринок уже перебуває у стані нової цінової війни, що загрожує подальшим падінням котирувань.

Основним фактором зниження стало руйнування домовленостей в межах ОПЕК+.

Саудівська Аравія суттєво збільшує видобуток, створюючи надлишок пропозиції.

Паралельно експортери сланцевої нафти, навіть за умов низьких цін, нарощують буріння та видобуток, що посилює тиск на ринок.

Додатковим ризиком для цін є уповільнення економіки Китаю — одного з головних споживачів нафти.

Крім того, зростання експорту сировини з Бразилії, Гаяни та Норвегії ще більше збільшує надлишок пропозиції.

Розвідка зазначає, що на відміну від попередніх років, геополітичні ризики майже не впливають на нафтові котирування, що свідчить про формування нового балансу попиту та пропозиції.

Якщо поточна тенденція збережеться, за оцінками російського фонду, «шокова» ціна на нафту у діапазоні 40–50 доларів за барель матиме суттєвий вплив на світову економіку та бюджети країн-експортерів.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається вплинути на ситуацію в енергетичному секторі та спровокувати нову хвилю подорожчання нафти у світі.

Ми раніше інформували, що заступник керівника апарату Білого дому вважає, що для Індії неприйнятно підтримувати війну, купуючи російську нафту.