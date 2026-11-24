Ядерна ракета / © Associated Press

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Північноатлантичний альянс готовий гарантувати безпеку своїх союзників не лише на землі, а й на орбіті на тлі повідомлень про можливу підготовку Росії до запуску супутника з ядерною боєголовкою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Берліна в понеділок, 23 листопада, повідомляє AFP.

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо резонансних публікацій у німецьких медіа, очільник Альянсу запевнив, що блок тримає космічний напрямок у фокусі своєї оборони:

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«Ми завжди будемо дбати про те, щоб захистити кожен дюйм території НАТО, і це включає нашу безпеку, коли йдеться про космічний елемент», — наголосив Рютте.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який виступав поруч із генсеком НАТО, не підтвердив і не спростував інформацію ЗМІ, однак назвав її тривожним сигналом. За його словами, подібні повідомлення не нові, але від цього не менш шокуючі, адже демонструють, до якого рівня ескалації готова вдатися Москва. Своєю чергою речник уряду ФРН зазначив, що до цих даних ставляться «дуже серйозно», проте закликав уникати надмірної нервозності через гіпотетичні загрози.

Що відомо про російський апарат «Спутник-С»

Раніше німецькі телерадіокомпанії WDR і NDR, а також газета Süddeutsche Zeitung із посиланням на джерела в Бундесвері та німецькій розвідці BND повідомили, що Росія може вже в найближчі тижні запустити на орбіту апарат під назвою «Спутник-С» із ядерною боєголовкою. За даними медіа:

супутник, який нібито зберігався в Московській області, призначений для глушіння або знищення критично важливих супутників зв’язку та спостереження;

розвіддані про плани Кремля нещодавно передали кільком країнам НАТО, а уряд Німеччини отримав окремий брифінг.

У BND коментувати публікацію відмовилися, а в Космічному командуванні Бундесверу послалися на слова міністра оборони Бориса Пісторіуса про серйозне сприйняття загроз у космосі. Голова Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер у коментарі Handelsblatt назвав розміщення ядерної зброї на орбіті «найгіршим кошмарним сценарієм».

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Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков традиційно відкинув звинувачення, заявивши, що не бачив цих публікацій, а повідомлення з посиланням на «невідомі джерела» нібито не варто сприймати серйозно.

Нагадаємо, у свіжому звіті ISW йдеться про те, що високопосадовці Кремля вдаються до ядерних погроз, намагаючись змусити Захід стримати Україну від завдавання ударів безпілотниками та ракетами по території Росії.

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