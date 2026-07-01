Росія і Китай провели таємні військові навчання: що розкрили засекречені документи

Путін схвалив таємні навчання РФ у Китаї / © Associated Press

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У Росії на найвищому рівні схвалили таємний військовий вишкіл в Китаї. Торік приховані навчання російських військових у Китаї затверджував особисто міністр оборони Андрій Бєлоусов.

Про це повідомляють двоє європейських високопосадовців, ознайомлених з інформацією з таємних документів, пишуть The Japan Times.

Путін схвалив таємні військові тренування з Китаєм — джерела

Під час підготовки минулорічних навчань були задіяні щонайменше чотири російські та китайські генерали. Джерела підкреслюють: участь осіб такого рангу в підготовці, пов’язаній із війною в Україні, свідчить про високу цінність цієї співпраці для Москви та Пекіна.

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У секретному російському документі, за словами джерел, міститься пряме посилання на внутрішній указ міністра оборони Андрія Бєлоусова, виданий у серпні 2025 року. Саме тому делегація збройних сил РФ вирушила до Китаю для участі в навчаннях на об’єктах Народно-визвольної армії (НВАК).

Один із таких курсів проходив у листопаді на військовому об’єкті в Пекіні. Це була тритижнева сесія, присвячена радіологічному, хімічному та біологічному захисту.

У наявних звітах зафіксовані детальні описи та фото, де російські солдати слухають лекції китайського інструктора, вивчають макет ядерного реактора, а також опановують навички хімічної розвідки, радіаційної розвідки та захисту вентиляційних систем від забруднення.

За словами європейського посадовця, включення питань радіологічної, біологічної та хімічної зброї до програми навчання підкреслює стратегічний характер цього обміну.

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Міністерства оборони Росії та Китаю не відповіли на запити про коментарі The Japan Times. Проте Міністерство закордонних справ Китаю оприлюднило заяву, в якій йдеться, що позиція Китаю щодо «української кризи» залишається незмінною, а звинувачення у таємних навчаннях з РФ є безпідставними.

Пекін продовжує наполягати на своєму нейтралітеті у війні Росії проти України та позиціонує себе як мирного посередника.

Як у Китаї готують російських військових

Згідно з даними європейських розвідслужб і військових документів, у листопаді 2025 року Китай підготував близько 200 російських військовослужбовців, частина з яких згодом вирушила на війну в Україні.

15 червня очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас повідомила, що Брюссель підтвердив факт проведення цих навчань через власні канали й наразі оцінює наслідки. Пекін назвав її коментарі «нічим іншим, як наклепом».

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Обидва європейські чиновники, які побажали залишитися анонімними, назвали підписантів угоди від 2 липня, що стала основою для цих навчань. Ними виявилися генерал-майор РФ Рустам Хусаїнов та старший полковник КНР Сунь Даюнь.

Внутрішні російські військові звіти відзначають як сильні, так і слабкі сторони навчання. В одному зі звітів щодо підготовки в Нанкіні високо оцінюється рівень обладнання, використання симуляторів і високі теоретичні знання інструкторів, але окремо йдеться про брак бойового досвіду у Китаю.

Інші документи розкривають імена трьох генералів, які брали участь у процесі. В одному з російських військових документів міститься повний список усіх учасників курсів, включно зі старшими офіцерами, де зазначені їхні звання, дати народження, приналежність до підрозділів та рівень допуску до секретної інформації.

Згідно з цим списком, російську делегацію очолював заступник головнокомандувача Сухопутних військ РФ Рустам Мурадов. З китайського боку брав участь начальник Військової академії радіологічного, хімічного та біологічного захисту НВАК Лі Цзіньсунь. Також генерал-майор РФ Віталій Герасимов пройшов курс у місті Бенбу в китайській провінції Аньхой.

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Росія готує новий наступ в Україні

Нагадаємо, російські війська, ймовірно, готують наступ на півночі України з території Брянської області РФ у напрямку Чернігівщини. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, наголосивши, що цей сценарій є найбільш реалістичним і українські сили до нього готуються.

За словами головкома, наступ на Київ окупанти не планують, проте серйозно розглядають саме Чернігівську область.

Головна мета ворога — просунутися вглиб регіону, щоб розтягнути лінію фронту та змусити ЗСУ задіяти свої резерви, відволікаючи їх від інших активних напрямків. Сирський підсумував, що таку тактику росіяни обирають з огляду на загальну чисельність власних військ, бойових бригад і полків.

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