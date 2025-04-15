Росія хоче орендувати авіабазу в Індонезії: аналітики назвали мету і загрози

Російський літак Іл-76 / © Associated Press

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Останні кілька років Військово-комічні сили Росії подавали запити до Індонезії для посадки своїх літаків дальньої авіації типів Іл-76 іа Ту-95 на авіабазі «Манухуа» у провінції Папуа біля Австралії. Деякі з цих запитів були задоволені. А тепер РФ хоче взяти авіабазу «Манухуа» в оренду.

Про це повідомляє агентство Janes.

Видання поінформувало, що Москва подала до Джакарти запит на отримання у своє розпорядження авіабази «Манухуа» після зустрічі у лютому 2025 року секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу та міністра оборони Індонезії Сджафрі Сджамсоеддіна.

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На сьогодні на цій авіабазі розміщена 27-ма ескадрилья Військово-повітряних сил Індонезії, яка оперує розвідувальними літаками типу CN235, а також — новосформоване 9-те авіакрило, яке зараз не має власної авіатехніки.

Авіабаза «Манухуа» має суміщену злітно-посадкову смугу із цивільним аеропортом імені Франса Кайсіепо.

За інформацією видання, деталі запиту Росії до Індонезії на оренду авіабази наразі не відомі. Але зважаючи на те, що раніше росіяни давали запити на посадку там своїх Іл-76 і Ту-95, то можна припустити, що «Манухуа» потрібне РФ саме під стратегічну авіацію.

Навіщо росіянам саме авіабаза «Манухуа»?

Аналітики видання Defense Express вважають, що запит Москви «на отримання бази під дальню авіацію може бути продиктованим хіба що підготовкою Кремля до участі у «великій війні» в Тихоокеанському регіоні на стороні Китаю, ну бо авіабаза «Манухуа» буквально «нависає» над Австралією».

Експерти пояснили, що тут немає російського мотиву «великодержав’я» з огляду на специфічну історію відносин між Москвою та Джакартою. Так, СРСР остаточно втратив свій вплив в Індонезії ще 1965 року в результаті перевороту в цій країні. У лютому 2022 року Джакарта остаточно відмовилась від планів купувати російські Су-35С, обравши натомість французькі Rafale.

Однак уже в січні 2025 року Індонезія долучилася до блоку БРІКС. А ще ця країна була одним із покупців російської авіатехніки в Азії. За інформацією The Military Balance 2024, на початок 2024 року Індонезія мала два літаки Су-27СК та три Су-27СКМ, два Су-30МК та дев’ять Су-30МК2.

Нагадаємо, бажання Росії розмістити військові літаки біля Австралії викликало занепокоєння в Канберрі. Прем’єр країни Ентоні Албанізі звернувся за поясненнями до Індонезії та заявив про небажання «російського впливу в нашому регіоні».