Росія хоче вийти з конвенції проти катувань
Москва запропонувала вийти з міжнародної конвенції Ради Європи, яка забороняє катування та нелюдське чи принижуюче поводження, підкреслюючи черговий крок РФ у відмові від європейських норм.
Росія запропонувала денонсувати ще одну міжнародну конвенцію, до якої вона приєднувалася як член Ради Європи.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Йдеться про конвенцію щодо запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.
Постанову про це підписав голова Уряду Російської Федерації Михайло Мішустін.
Раніше ТСН.ua розповідав, що у СІЗО №2 м. Таганрог Ростовської області була організована система репресій щодо громадян України, зокрема цивільних осіб’. Серед потерпілих — відома українська журналістка Вікторія Рощина, яку етапували до цього ізолятора.