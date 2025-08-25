ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Росія хоче вийти з конвенції проти катувань

Москва запропонувала вийти з міжнародної конвенції Ради Європи, яка забороняє катування та нелюдське чи принижуюче поводження, підкреслюючи черговий крок РФ у відмові від європейських норм.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Росії

Прапор Росії / © gettyimages.com

Росія запропонувала денонсувати ще одну міжнародну конвенцію, до якої вона приєднувалася як член Ради Європи.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Звернення Уряду РФ. / © Фото з відкритих джерел

Звернення Уряду РФ. / © Фото з відкритих джерел

Йдеться про конвенцію щодо запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Постанову про це підписав голова Уряду Російської Федерації Михайло Мішустін.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у СІЗО №2 м. Таганрог Ростовської області була організована система репресій щодо громадян України, зокрема цивільних осіб’. Серед потерпілих — відома українська журналістка Вікторія Рощина, яку етапували до цього ізолятора.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie