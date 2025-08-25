Росія хоче вийти з конвенції проти катувань

Прапор Росії / © gettyimages.com

Реклама

Росія запропонувала денонсувати ще одну міжнародну конвенцію, до якої вона приєднувалася як член Ради Європи.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Звернення Уряду РФ. / © Фото з відкритих джерел

Йдеться про конвенцію щодо запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Реклама

Постанову про це підписав голова Уряду Російської Федерації Михайло Мішустін.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у СІЗО №2 м. Таганрог Ростовської області була організована система репресій щодо громадян України, зокрема цивільних осіб’. Серед потерпілих — відома українська журналістка Вікторія Рощина, яку етапували до цього ізолятора.