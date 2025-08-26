Росія хоче заборонити Google Meet: причина несподівана

Google Meet / © dw.com

Росія розглядає можливість блокування сервісу Google Meet на тлі посилення контролю над іноземними технологіями та обмежень на дзвінки через WhatsApp і Telegram.

Про це повідомляє Techradar.

Федеральне агентство Росії з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) планує розширити обмеження на іноземні інтернет-сервіси. Після блокування голосових і відеодзвінків у WhatsApp та Telegram користувачі масово почали переходити на альтернативні платформи, зокрема Google Meet, що зробило його одним із найпопулярніших варіантів.

Раніше Google Meet фіксував перебої в роботі — зависання дзвінків, пропадання відео та аудіо, несподіване завершення сеансів, проте Роскомнадзор заперечив свою причетність до цих збоїв.

«Люди почали експериментувати з іншими платформами після блокування дзвінків у WhatsApp і Telegram, ймовірно, перевантаження призвели до збоїв», — зазначив заступник голови Комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Андрій Свінцов.

Роскомнадзор повідомив, що наразі не вживав заходів для обмеження роботи Google Meet, однак платформи Meta у РФ оголошено «екстремістськими», а WhatsApp пов’язують із шахрайством, саботажем і тероризмом. У липні 2025 року сервіс WhatsApp мав понад 97 млн користувачів у Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Росії планують обмежити голосові дзвінки у WhatsApp та Telegram, щоб зменшити кількість шахрайських викликів. Йдеться виключно про обмеження функції дзвінків — інші можливості сервісів працюватимуть без змін.