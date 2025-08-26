- Дата публікації
Росія хоче заборонити Google Meet: причина несподівана
Роскомнадзор розглядає блокування Google Meet через масовий перехід користувачів.
Росія розглядає можливість блокування сервісу Google Meet на тлі посилення контролю над іноземними технологіями та обмежень на дзвінки через WhatsApp і Telegram.
Про це повідомляє Techradar.
Федеральне агентство Росії з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) планує розширити обмеження на іноземні інтернет-сервіси. Після блокування голосових і відеодзвінків у WhatsApp та Telegram користувачі масово почали переходити на альтернативні платформи, зокрема Google Meet, що зробило його одним із найпопулярніших варіантів.
Раніше Google Meet фіксував перебої в роботі — зависання дзвінків, пропадання відео та аудіо, несподіване завершення сеансів, проте Роскомнадзор заперечив свою причетність до цих збоїв.
«Люди почали експериментувати з іншими платформами після блокування дзвінків у WhatsApp і Telegram, ймовірно, перевантаження призвели до збоїв», — зазначив заступник голови Комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Андрій Свінцов.
Роскомнадзор повідомив, що наразі не вживав заходів для обмеження роботи Google Meet, однак платформи Meta у РФ оголошено «екстремістськими», а WhatsApp пов’язують із шахрайством, саботажем і тероризмом. У липні 2025 року сервіс WhatsApp мав понад 97 млн користувачів у Росії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Росії планують обмежити голосові дзвінки у WhatsApp та Telegram, щоб зменшити кількість шахрайських викликів. Йдеться виключно про обмеження функції дзвінків — інші можливості сервісів працюватимуть без змін.