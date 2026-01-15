Росія ховає тіньовий флот за допомогою GPS-спуфінгу: подробиці

Тіньовий флот Росії / © Associated Press

Росія застосовує технологію підміни координат, відому як GPS-спуфінг, для маскування переміщення суден свого «тіньового флоту».

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Головна мета таких маніпуляцій — обхід міжнародних санкцій та приховування експорту нафти.

За словами речника ВМС, росіяни спершу випробовували та «обкатували» технологію спотворення супутникових даних у східній частині Чорного моря.

Спочатку це мало на меті переважно військові завдання — ввести в оману Сили оборони України. Однак згодом ця тактика набула чіткого економічного забарвлення.

Тепер GPS-спуфінг використовується як інструмент захисту танкерів та їхніх екіпажів від міжнародного переслідування за транспортування підсанкційних енергоресурсів.

Як танкери опиняються «в лісі»

Суть схеми полягає у фальсифікації геолокаційних даних. Коли судно вмикає систему спуфінгу, його реальне місцеперебування приховується, а прилади фіксують координати в абсолютно іншому місці.

«Коли ви спуфіте GPS-координати, то фактично ніхто не зможе довести, що саме ці судна завантажувалися саме в цьому порту. І в такий спосіб вони намагаються уникнути відповідальності для тих капітанів і для тих суден, які завантажують підсанкційну російську нафту. Тому що, з огляду на MarineTraffic, воно (судно — ред.) завантажувалося десь у лісі», — пояснив Дмитро Плетенчук.

Таким чином, юридично довести факт завантаження нафти у російському порту стає значно складніше.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що через обмеження на морський експорт нафти Росія може втратити щонайменше 30 млрд доларів річного доходу.

За його словами, завдяки співпраці з партнерами вже зупинено роботу близько 20% суден російського «тіньового флоту», однак РФ намагається обходити санкції, розширюючи танкерний парк.

Україна передає союзникам нові розвіддані для посилення тиску, зокрема щодо суден, капітанів, страховиків і фінансових схем, які допомагають Кремлю фінансувати війну.