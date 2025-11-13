Росія копіює Україну і створює новий рід військ: що про них відомо

У збройних силах Росії з’явилися безпілотні війська / © ASTRA

Росія копіює Україну і створює новий рід військ. Йдеться про безпілотні війська, які нещодавно з’явилися в збройних силах країни-окупантки.

Про це пише російське пропагандистське агентство ТАРС із посиланням на заступника голови нового роду військ полковника Сергія Іштуганова.

За його словами, призначено начальника військ безпілотних систем (БПС), сформовано штатні полки та інші підрозділи.

«Нарощування бойового складу існуючих та створення нових частин військ БПС триває. До складу підрозділів призначаємо операторів, інженерів, техніків та інших фахівців забезпечення», — заявив він.

Іштуганов не уточнив, чи йдеться про переведення російських окупантів з інших родів військ чи залучення нових.

У грудні минулого року глава Міноборони країни-агресора РФ Андрій Білоусов заявив, що Путін доручив створити війська безпілотних систем і пообіцяв закінчити формування нового роду військ до третього кварталу 2025 року.

