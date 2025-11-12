ТСН у соціальних мережах

Росія кидає у бій африканських найманців: у Кенії назвали кількість завербованих громадян

Декілька кенійців, які отримали поранення на війні в Україні, з’явилися до посольства Кенії в Москві.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Іноземні найманці в армії РФ

Іноземні найманці в армії РФ / © Центр національного спротиву

У середу, 12 листопада, Кенія заявила, що понад 200 її громадян воюють на боці Росії у війні проти України, а вербувальні агентства продовжують активно працювати над залученням більшої кількості кенійців до російської армії.

Про це повідомили у МЗС Кенії, передає TVP World.

«Схоже, що вербувальні операції в Росії розширилися, включивши до них громадян Африки, зокрема кенійців. Повідомляється, що понад двісті кенійців вступили до лав російської армії… вербувальні мережі все ще активні як у Кенії, так і в Росії», — йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства африканської країни.

За даними міністерства, декілька кенійців, які отримали поранення на війні в Україні, з’явилися до посольства Кенії в Москві, зізнавшись, що приїхали до Росії після того, як їм пообіцяли до 18 000 доларів США на покриття витрат на візи, проїзд та проживання.

У МЗС Кенії додали, що у вересні під час рейду служби безпеки поблизу столиці країни Найробі було припинено вербування 21 кенійця, яких готували до відправлення в Росію, щоб використати як найманців на війні. Одну особу було заарештовано, їй висунуто кримінальну справу у зв’язку з інцидентом.

Міністерство заявило, що врятованих людей ввели в оману щодо характеру їхньої роботи у Росії, яка начебто не передбачатиме участі у бойових діях і полягатиме у складанні безпілотників, поводження з хімікатами тощо.

Нагадаємо, нещодавно президент Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови попросив президента України Володимира Зеленського посприяти звільненню кенійців, які потрапили в полон ЗСУ на війні в Україні.

