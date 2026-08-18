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Росія масово розгортає нові пускові бази біля кордонів з Україною: під ударом західні області і території НАТО — ISW
Ворог будує нові пускові майданчики біля кордонів з Україною та Білоруссю, готуючи масштабніші удари реактивними дронами по всій країні та потенційно по території НАТО.
Російські війська розширюють мережу пускових майданчиків для ударних безпілотників великої дальності уздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Мета ворога — інтенсифікувати обстріли українських територій і потенційно підготуватися до можливих ударів по країнах НАТО.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Видання The Telegraph із посиланням на дані аналітичної компанії з розвідки БпЛА повідомляє, що РФ звела 59 нових пускових рейок на 10 різних об’єктах. Кожна з таких баз здатна розмістити понад 1000 безпілотників. Blзько 20 нових пускових рейок мають збільшену довжину, що свідчить про плани застосовувати реактивні ударні дрони «Герань-4» (з дальністю польоту 450–850 км) та «Герань-5» (з дальністю 950–1000 км).
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) виділяють кілька ключових причин таких дій Кремля:
Збільшення обсягу залпів та удари по заходу України: Зведення баз у західних регіонах РФ дозволить збільшити щільність комбінованих атак. Використання реактивних БПЛА з вищою швидкістю та живучістю спрямоване на прорив української ППО для ураження глибокого тилу, зокрема західних областей.
Захист власної інфраструктури: Перенесення пускових майданчиків глибше на територію РФ є реакцією на успішні удари Сил оборони України по російських позиціях (наприклад, поблизу тимчасово окупованого Донецька).
Інтеграція з супутниковою системою «Рассвет»: Росія може використати нові бази для інтеграції дронів із власною супутниковою мережею (аналогом Starlink), що підвищить точність ударів по тилових об’єктах та системах ППО з різних напрямків.
Потенційна загроза для НАТО: Створена інфраструктура забезпечує необхідний радіус дії та обсяг залпу для можливих ударів по території країн Альянсу, якщо Кремль ухвалить таке рішення.
Раніше ми писали про те, що Росія випробовує НАТО: експерти попереджають про можливу ескалацію та обмежені удари по країнах Альянсу.