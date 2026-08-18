Росія готується до можливих ударів по країнах НАТО / © ТСН.ua

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Російські війська розширюють мережу пускових майданчиків для ударних безпілотників великої дальності уздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Мета ворога — інтенсифікувати обстріли українських територій і потенційно підготуватися до можливих ударів по країнах НАТО.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Видання The Telegraph із посиланням на дані аналітичної компанії з розвідки БпЛА повідомляє, що РФ звела 59 нових пускових рейок на 10 різних об’єктах. Кожна з таких баз здатна розмістити понад 1000 безпілотників. Blзько 20 нових пускових рейок мають збільшену довжину, що свідчить про плани застосовувати реактивні ударні дрони «Герань-4» (з дальністю польоту 450–850 км) та «Герань-5» (з дальністю 950–1000 км).

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) виділяють кілька ключових причин таких дій Кремля:

Збільшення обсягу залпів та удари по заходу України: Зведення баз у західних регіонах РФ дозволить збільшити щільність комбінованих атак. Використання реактивних БПЛА з вищою швидкістю та живучістю спрямоване на прорив української ППО для ураження глибокого тилу, зокрема західних областей.

Захист власної інфраструктури: Перенесення пускових майданчиків глибше на територію РФ є реакцією на успішні удари Сил оборони України по російських позиціях (наприклад, поблизу тимчасово окупованого Донецька).

Інтеграція з супутниковою системою «Рассвет»: Росія може використати нові бази для інтеграції дронів із власною супутниковою мережею (аналогом Starlink), що підвищить точність ударів по тилових об’єктах та системах ППО з різних напрямків.

Потенційна загроза для НАТО: Створена інфраструктура забезпечує необхідний радіус дії та обсяг залпу для можливих ударів по території країн Альянсу, якщо Кремль ухвалить таке рішення.

Раніше ми писали про те, що Росія випробовує НАТО: експерти попереджають про можливу ескалацію та обмежені удари по країнах Альянсу.

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