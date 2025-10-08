РФ вербує кубинців на війну / © Associated Press

Росія дедалі більше покладається на іноземних найманців, зокрема кубинців, які масово воюють на її боці.

Такі дії Кремля змінюють характер війни та породжують нові безпекові виклики, пише Forbes.

Москва намагається компенсувати величезні втрати, залучаючи іноземців. За даними української розвідки, у війні проти України можуть брати участь до 25 тисяч громадян Куби — це робить їх найбільшим іноземним контингентом у складі російських військ.

«Режиму Путіна вигідно залучати кубинських найманців», — наголосили в українській розвідці, пояснивши, що загибель іноземців не викликає в Росії суспільного невдоволення й не потребує соціальних виплат родинам.

Основною мотивацією для кубинців є гроші: обіцяна платня у 2 тисячі доларів на місяць у багато разів перевищує середній заробіток на острові. Частина з них добровільно підписує контракти, інші стверджують, що стали жертвами обману — їм нібито пропонували роботу на будівництві в Росії, але зрештою відправили на передову.

Попри офіційні заперечення Гавани, аналітики переконані, що без згоди кубинської влади така масштабна вербувальна кампанія неможлива.

Експерти зазначають, що залучення кубинців дозволяє Кремлю зменшити втрати серед російських військових та зберігати політичну стабільність усередині країни. Водночас іноземні найманці отримують бойовий досвід і навчаються сучасних методів ведення війни, зокрема використання безпілотників.

Фахівці попереджають: участь кубинських підрозділів не лише підсилює тиск на український фронт, а й створює ризики поширення набутого військового досвіду в інших регіонах світу.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа мобілізує дипломатичні зусилля, щоб завадити ООН ухвалити резолюцію про скасування ембарго на торгівлю з Кубою через участь її найманців у війні проти України.

Ми раніше інформували, що тисячі громадян Куби, які шукали високооплачувану роботу будівельниками в Росії, стали жертвами обману, замість обіцяного їх кинули на війну проти України.