Росія матиме сили воювати й у 2026 році: політолог пояснив, що це означає для України
РФ збільшує військовий бюджет, а Україна ризикує втратити репараційний кредит.
Росія матиме ресурси для ведення війни проти України ще щонайменше 2026 року, попри власні економічні проблеми.
Про це в ефірі «КИЇВ24» заявив політолог Вадим Денисенко.
За його словами, воєнний бюджет РФ на наступний рік планують збільшити до рівня, який буде «суттєво більшим», ніж оборонні видатки України. Це, зазначає експерт, дозволить Кремлю підтримувати інтенсивність бойових дій.
Денисенко також наголосив, що російська пропагандистська машина активно працює на міжнародному рівні, щоб заблокувати можливість надання Україні репараційного кредиту.
«Їхня інформаційна система робить усе, щоб цей кредит не був виділений. Якщо цього не станеться, Україна може опинитися в серйозній фінансовій кризі», — підкреслив політолог.
Експерт додав, що фінансова підтримка від партнерів залишається критично важливою для стійкості оборонних та економічних можливостей України у 2025–2026 роках.
Нагадаємо, раніше йшлося про чергову імітацію поїздки очільника РФ Володимира Путіна на фронт. Експерти розповіли, чому брехня про захоплення Покровська потрібні Кремлю для впливу на переговори.
Путін намагається зламати нову стратегію президента США Дональда Трампа з постійної човникової дипломатії, вимагаючи термінових територіальних поступок на тлі міфічних успіхів.