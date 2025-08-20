- Дата публікації
"Росія мені не ворог": в сусідній країні з'явилися провокативні листівки
Пропагандистська кампанія, яку раніше помітили у Франції та Італії, дісталася Румунії.
Росія розпочала в Європі пропагандистську кампанію, під час якої послання «Росія — не мій ворог» транслюється за допомогою наліпок, розміщених у публічних місцях.
Про це повідомляє румунське видання Digi24 з посиланням на допис у соцмережі Facebook колишнього міністра юстиції Молдови Александру Тенасе.
«Новий аспект російської гібридної війни: у румунських містах з’являються наліпки з написом «Росія — не мій ворог» — знак того, що й тут у нас є корисні ідіоти, переконані, що ведмідь кусає не всіх, а лише тих, хто відмовляється цілувати йому лапу», — написав відомий юрист та політик.
Повідомляється, що одну з таких провокативних наліпок було виявлено на дверях ресторану в місті Тирговіште на півдні Румунії.
Поки що невідомо, хто відповідальний за її появу.
Фото цієї наліпки з’явилося на платформі X з повідомленням про те, що пропагандистська кампанія «Росія — не мій ворог» уже прибула до Румунії.
«Ми нагадуємо, що цю кампанію з наліпками проводили кілька проросійських діячів у різних європейських країнах, таких як Італія та Франція. У Франції її очолює відкрито проросійська неурядова організація SOSDONBASS, президент якої є неонацистом», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що найактивніше російська пропаганда діє на території Німеччини та Польщі.