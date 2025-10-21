Росія модернізує "Кинджали": у ГУР оцінили "успіхи" ворога

Атака ракетами «Кинджал»

Реклама

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький прокоментував, чи справді Росії вдалося так модернізувати її ракети «Кинджал», що їх не можуть збивати системи Patriot.

Про це Скібіцький сказав у інтерв’ю «Новини.LIVE».

Заступник очільника ГУР прокоментував повідомлення у пресі про те, що росіяни начебто модернізували свої «Кинджали», і що Patriot вже не зможуть їх збивати, так само як і балістичні ракети «Іскандер».

Реклама

За словами Скібіцького, ворогу не вдається модернізувати «Кинджали» і вийти на ті технічні показники, які він заклав.

«Вони намагаються це зробити за даними, які є у воєнної розвідки. З їхньої сторони їм не вдається модернізувати і вийти на ті технічні показники, які вони заклали. І через це ми бачимо, наскільки на сьогоднішній день відхиляються „Кинджали“ від цілей, куди вони летять», — розповів заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, раніше західні медіа поінформували, що Росія провела модернізацію своїх ракет «Іскандер» та «Кинджал». Ці оновлення спрямовані на ускладнення їхнього перехоплення українськими силами ППО, що, своєю чергою, підвищує загрозу для критичної інфраструктури України.

Згодом начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що модернізація російських балістичних і крилатих ракет ускладнює їхнє перехоплення. Ракети, які летять по квазібалістичній траєкторії, здійснюють коливання, що знижує точність роботи систем Patriot. Крім того, Росія намагається перевантажити ППО, атакуючи з різних боків.