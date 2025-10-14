Росія могла допомогти КНДР створити нову міжконтинентальну ракету: деталі від військових

КНДР / © Associated Press

Реклама

Північна Корея, можливо, отримала технологічну підтримку від Росії у створенні нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) “Хвасон-20”, продемонстрованої під час військового параду минулого тижня.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї генерал Цзінь Ен Сун, перероби Yonhap News.

“Я вважаю, що є достатня ймовірність”, — сказав він під час парламентського аудиту, коли його запитали про можливе залучення Росії до розробки нової ракети великої дальності.

Реклама

На параді КНДР представила не лише МБР “Хвасон-20”, яку назвали “найпотужнішою системою ядерної стратегічної зброї”, але й нову гіперзвукову ракету та безпілотники з можливістю кількох ударів. За словами генерала Цзіня, точність перехоплення гіперзвукових ракет може трохи знизитися, проте їх можна буде знешкодити.

Військові Південної Кореї планують посилити спостереження за Північною Кореєю за допомогою як військових, так і цивільних супутників.

“Ми прагнемо отримувати інформацію швидко і багаторазово, використовуючи всі доступні ресурси”, — зазначив Цзінь.

Сеул уже запустив п’ять супутників-шпигунів, обладнаних електрооптичними, інфрачервоними та радарними датчиками (SAR), здатними працювати незалежно від погодних умов. Очікується, що після виведення всіх п’яти супутників на орбіту Південна Корея зможе моніторити Північну Корею приблизно кожні дві години.

Реклама

Нагадаємо, під час цього військового параду півнчнокорейський диктатор Кім Чен Ин продемонстрував нову міжконтинентальну ракету Hwasong 20 перед делегаціями з Китаю та Росії.