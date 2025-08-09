Росія могла забрудднити нафту для Румунії

Румунська влада вивчає версію, що Росія навмисно забруднила партію азербайджанської нафти, яка прямувала на нафтопереробний завод OMV Petrom.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив портал G4Media.

За даними журналістів, у нафті виявили органічні хлориди у високій концентрації, здатній серйозно пошкодити обладнання НПЗ.

«Забруднення нафти могло бути здійснено за допомогою відносно простої операції саботажу з боку Росії на ділянці нафтопроводу Баку — Тбілісі — Джейхан протяжністю понад 1700 км», — пише G4Media.

Про інцидент Міністерство енергетики Румунії поінформувала компанія OMV Petrom.

Унаслідок цього нафтопереробний завод Petrobrazi не отримав 184 тисячі тонн імпортної нафти. Для реагування на ситуацію Міненерго Румунії було змушене оголосити надзвичайний стан в енергетиці та ухвалити оперативні заходи.

Раніше повідомлялося, що відносини між Росією та Азербайджаном загострились через крах впливу Кремля на Кавказі.

Ми раніше інформували, що Азербайджан більше не має залежності від Росії, тому Москва не зможе впливати на Баку.