Росія могла випробовувати секретну зброю, здатну «осліпити» Європу — Reuters

Підводний човен (ілюстративне фото) / © forums.airbase.ru

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Російські підводні човни навесні могли відпрацьовувати в Арктиці застосування секретної технології, призначеної для прихованого виведення з ладу критично важливих підводних кабелів. Операцію виявили сили НАТО, після чого російські судна припинили навчання та залишили район.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох західних посадовців, обізнаних із деталями спільної операції Великої Британії, Норвегії та США.

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За їхніми словами, навчання відбувалися поблизу архіпелагу Шпіцберген. До них було залучене російське Головне управління глибоководних досліджень — ГУГІ, яке використовувало спеціальні глибоководні апарати.

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Російські сили нібито імітували застосування нової технології проти підводної інфраструктури. Як саме вона працює, чиновники не розкрили. Жоден кабель під час навчань не був пошкоджений.

Ще у квітні Велика Британія та Норвегія повідомляли про виявлення таємної російської активності в арктичних водах, але тоді не розкривали інформацію про нову технологію та участь США.

Чому це важливо

Західні розвідки побоюються, що у разі конфлікту з НАТО Росія може спробувати атакувати підводні кабелі, які забезпечують міжнародний інтернет-трафік, зв’язок і фінансові операції.

Два волоконно-оптичні кабелі завдовжки близько 1400 км з’єднують Шпіцберген із материковою Норвегією. Вони проходять на глибині до 2700 метрів і передають великі обсяги супутникових даних.

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Після операції Велика Британія та Норвегія дали Москві зрозуміти, що знають про її активність.

«Ми дали Росії чіткий сигнал, що вона не може діяти приховано», — заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Після пошкоджень підводної інфраструктури в Балтійському та Північному морях НАТО останніми роками посилило її моніторинг і патрулювання.

Російське Міноборони не відповіло на запит Reuters щодо інциденту. Кремль раніше заперечував проведення диверсійних операцій у країнах НАТО та підготовку до конфронтації з Альянсом.

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Під водою Арктики зростає загроза від Росії

Раніше в НАТО також попереджали про зростання загрози з боку російського підводного флоту в Арктиці та Північній Атлантиці.

Колишній головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявляв, що Росія нарощує й модернізує атомні підводні човни нового покоління, які стають тихішими та складнішими для виявлення.

Окрему увагу в Альянсі приділяють мілітаризації Кольського півострова, де базується Північний флот РФ. Москва розширює там порти, аеродроми та іншу військову інфраструктуру вздовж маршрутів, що ведуть до Північної Атлантики.

У командуванні НАТО в Брюнсюмі також заявляли, що Росія посилює підводний флот атомними субмаринами нового покоління з крилатими ракетами, здатними завдавати дальніх ударів і створювати загрозу для сил Альянсу на Крайній Півночі.

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