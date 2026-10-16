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"Росія морить голодом країни Африки": Макрон зробив різку заяву через блокаду Чорного моря
Від агресиних дій Кремля страждає Єгипет та інші африканські держави, куди традиційно експортують українське зерно.
Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Росію в навмисному перешкоджанні експорту українського зерна, що загрожує продовольчій безпеці бідних країн Африки. За його словами, блокада Чорного моря одночасно позбавляє Україну важливих бюджетних доходів і обмежує постачання продовольства державам, які залежать від імпорту зерна.
Про це французький лідер заявив на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі.
«Сьогодні Росія свідомо морить голодом ці країни і збіднює Україну. Ми на це відповімо, але це злочин у будь-якому сенсі», — наголосив Макрон.
Він пояснив, що Україна зібрала рекордні врожаї, які могли б забезпечити продовольством не лише внутрішній ринок, а й низку країн, що розвиваються. Серед них президент Франції згадав Єгипет та інші африканські держави, куди традиційно експортують українське зерно.
«Росія своїми діями не дає українському зерну вийти. Я згадую це, щоб відповісти на ваше запитання, бо це доходи українського бюджету», — заявив французький президент.
За словами Макрона, блокування морського експорту має подвійні наслідки: Україна втрачає кошти, необхідні для фінансування держави в умовах війни, а країни-імпортери стикаються з ризиками для продовольчого забезпечення.
Заява французького лідера пролунала на тлі загострення ситуації в Чорноморському регіоні. Російські безпілотники дедалі частіше атакують цивільні та торговельні судна, зокрема поблизу узбережжя Болгарії, що посилює загрози для безпеки морських перевезень.
Питання наслідків російської блокади Чорного моря також порушили у проєкті підсумкових висновків саміту ЄС. Європейські лідери закликали до негайного відновлення безпечного проходу комерційних суден, які перевозять зерно.
Нагадаємо, поблизу узбережжя Болгарії безпілотники атакували два судна. Одне з них, за попередніми даними, затонуло, а з іншого вдалося врятувати весь екіпаж, серед якого були семеро громадян України.
14–15 жовтня в Чорному морі зазнали ударів чотири цивільні судна, причому частина інцидентів сталася в територіальних водах Румунії — держави-члена НАТО. На двох танкерах спалахнули пожежі: п’ятьох моряків урятували, ще семеро зникли безвісти.