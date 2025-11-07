Росія може атакувати НАТО будь-якої миті: німецький генерал стривожив заявою

Генерал-лейтенант німецьких збройних сил Александер Зольфранк / © Getty Images

Реклама

Росія, попри війну проти України, зберегла достатньо ресурсів, щоб здійснити невелику, локальну атаку проти території НАТО в будь-який момент. Рішення Кремля залежить від трьох ключових чинників та реакції Заходу.

Про це заявив генерал-лейтенант німецьких збройних сил Александер Зольфранк, повідомляє Reuters.

«Якщо подивитися на поточні можливості Росії та її бойову міць, то вона може розпочати невелику атаку проти території НАТО вже хоч завтра. Невелику, швидку, локальну. Нічого масштабного — Росія занадто зав’язла в Україні для цього», — сказав Зольфранк.

Реклама

Очільник Об’єднаного командування операцій Бундесверу, що відповідає за стратегічне планування оборони, підтвердив побоювання НАТО, згідно з якими Москва може підготуватися до повномасштабного наступу на Альянс уже до 2029 року, якщо не припинить переозброєння.

Зольфранк зауважив, що попри втрати на українському фронті, російські повітряні сили зберегли суттєвий бойовий потенціал, а ядерний і ракетний арсенал країни залишився недоторканим.

Він уточнив, що хоча Чорноморський флот Росії зазнав значних втрат, інші флотські з’єднання залишилися практично в повному складі.

«Сухопутні війська зазнають втрат, але Росія заявляє, що прагне збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона військових. І в неї достатньо танків, щоб зробити обмежену атаку цілком можливою вже хоч завтра«, — сказав німецький генерал-лейтенант, водночас підкресливши, що доказів підготовки такого удару наразі немає.

Реклама

Від чого залежить рішення Росії про напад на НАТО?

Зольфранк акцентував, що можливе рішення Кремля про напад на НАТО залежатиме від трьох ключових факторів:

військової потужності Росії,

бойового досвіду,

якості її керівництва.

«Ці три чинники приводять мене до висновку, що російська атака перебуває у межах можливого. Чи станеться вона — значною мірою залежить від нашої власної поведінки«, — наголосив генерал-лейтенант, маючи на увазі зусилля НАТО зі стримування Росії.

Він зауважив, що гібридні дії Москви, зокрема проникнення безпілотників, є частиною ширшої концепції, яка також включає війну проти України.

«Росіяни називають це нелінійною війною. У їхній доктрині це етап бойових дій, що передує застосуванню звичайної зброї. А загроза ядерного удару — це війна шляхом залякування», — пояснив Зольфранк.

Реклама

За його словами, мета Кремля — провокувати НАТО, перевіряти його реакцію, а також посіяти страх і невпевненість, щоб випробувати стійкість Альянсу.

Нагадаємо, у жовтні очільник Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартін Єгер попередив, що Росія може спровокувати «гаряче протистояння» будь-якої миті. Він наголосив, що диктатор Володимир Путін готовий випробовувати кордони Європи, використовуючи гібридні засоби для підриву єдності НАТО та дестабілізації демократій. Голова розвідки наголосив, що загроза з боку Росії реальна вже зараз, а не віддалена до 2029 року.