Росія може атакувати НАТО за кілька років: у Німеччині озвучили тривожний сценарій

У Німеччині розглядають сценарій прямого військового зіткнення Росії з НАТО в найближчі два–три роки та вже адаптують систему оборони до такого розвитку подій.

Про це заявив генерал-лейтенант Бундесверу Геральд Функе – очільник командування логістичного забезпечення Збройних сил Німеччини, передає видання The Times.

За найгіршим сценарієм, у разі масштабної агресії Росії німецькі війська з перших годин опиняться в центрі бойових дій. Механізований піхотний полк чисельністю близько 4,8 тис. військових діятиме з передової бази в Литві, а протягом кількох днів на східний фланг НАТО можуть бути перекинуті ще до 15 тис. бійців сил швидкого реагування.

У наступні тижні десятки тисяч військовослужбовців союзників прибуватимуть до портів Північного моря в Німеччині, звідки їх транспортуватимуть на схід автомобільними та залізничними маршрутами. За оцінками військових, ці шляхи можуть зазнати диверсій, кібератак і можливих ударів ракетами великої дальності.

Генерал Функе попередив, що в умовах війни німецька система охорони здоров’я може зіткнутися з критичним навантаженням – до тисячі поранених щодня. Це загрожує переповненням лікарень у масштабах, порівнянних із найважчими періодами пандемії COVID-19.

Основну небезпеку в Бундесвері бачать у гібридних загрозах: диверсіях, діях “сплячих осередків”, кібератаках та ударах по критичній інфраструктурі. Ключовим завданням залишається збереження Німеччини як головного логістичного хабу НАТО в Європі та забезпечення безперебійного постачання військ.

У межах підготовки країна відновлює елементи системи тотальної оборони часів холодної війни – зокрема механізми співпраці з цивільним сектором, реквізиції транспорту та залучення резервістів. Водночас, за словами Функе, значна частина суспільства та бізнесу досі не усвідомлює масштабів потенційної загрози.

Генерал наголосив, що сучасні війни більше не мають чіткої межі між миром і війною, а затримки з ухваленням рішень у період швидкої ескалації можуть мати критичні наслідки.

Раніше повідомлялось, що північноатлантичний альянс розпочинає амбітний проєкт із укріплення своїх кордонів з Росією та Білоруссю. Замість традиційних окопів та живої сили, ставку роблять на технології майбутнього — роботів та автоматизовані системи ураження.

Також нагадаємо, Європа готова створити новий альянс замість НАТО. З огляду на те, наскільки нестабільними та непередбачуваними показали себе США, європейські країни не можуть дозволити собі покладатися на Америку, коли йдеться про їхню безпеку.