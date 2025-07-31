Французький генерал назвав термін, коли Росія знову стане загрозою для Європи

Тьєррі Буркхард / © The Economist

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Головнокомандувач Збройних сил Франції Тьєррі Буркхард попередив, що до 2030 року Росія може відновити військовий потенціал, достатній для безпосередньої воєнної загрози Європі.

Про це він заявив в інтерв’ю The Economist.

За його словами, п’ять років — це нижній поріг оцінок, які озвучують військові та розвідники. З огляду на темпи переозброєння, бойовий досвід та мобілізаційний ресурс, Росія залишається небезпечним противником.

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"У конфлікті російський народ завжди протримається на п’ять хвилин довше за нас", — зазначив Буркхард.

Від 1 вересня генерал залишає командування Збройними силами Франції, які він очолював від 2020 року. Ще до вторгнення РФ в Україну він закликав Європу готуватися до війни високої інтенсивності — нині ці заклики звучать із новою силою.

Європа має діяти самостійніше

Буркхард наголошує, що хоча США, ймовірно, не залишать Європу, їхня військова присутність може зменшитися. Це створює ризик, що деякі союзники почнуть виправдовувати відсутність оборонних спроможностей, посилаючись на нестачу американського тилу.

Генерал вважає, що Європа не може копіювати американську модель масштабної, ресурсної війни. Вона має орієнтуватися на маневреність, ризик і адаптацію.

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"Іноді потрібне "Феррарі", — каже він. — Але "Феррарі" війну не виграє".

Європейці, на його думку, мають розбудовувати власну командну структуру, яка зможе діяти незалежно, якщо США зменшать свою участь у штабах НАТО.

Війна нового типу — і нові уроки

Генерал підкреслює, що війна в Україні показала безпрецедентну "прозорість" поля бою — противники бачать одне одного майже всюди. Це вимагає дешевих боєприпасів для виснаження, а також гнучкої організації.

"Сьогодні всі мають дрони. Але виграють ті, хто вміє поєднати їх у системі — на землі, в повітрі й на морі".

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Також він нагадав, що 1940 року всі армії мали танки й літаки, але лише Німеччина створила з цього ефективну структуру. Те саме зараз відбувається з новими технологіями.

Роль ядерного стримування

Франція разом із Великою Британією — дві ядерні держави Європи. У липні вони домовилися про поглиблення координації в разі "екстремальної загрози".

Ядерні сили обох країн залишаються незалежними, але вже мають механізми координації. Франція, зокрема, не входить у ядерне командування НАТО, але має спільну групу управління з Британією.

Президент Емманюель Макрон доручив Буркхарду та міністру оборони Себастьєну Лекорню розпочати стратегічний діалог із європейськими партнерами щодо майбутньої ролі ядерного стримування.

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"Франція не зможе протистояти Росії самостійно, — наголосив генерал. — У разі загрози вже йтиметься не про звичайні озброєння, а про ядерне стримування".

Раніше повідомлялось, що Росія встановила обладнання для радіоелектронної боротьби за 20 км від кордону. Це створює загрозу для GPS і викликає стурбованість країн НАТО.