Росія може готувати нову провокацію: країна-НАТО забила на сполох і попросила про допомогу

Кремль. / © Associated Press

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Латвія вдалася до додаткових заходів безпеки на стратегічних енергетичних об’єктах після того, як отримала розвідувальні дані про можливі дії агресорки Росії. Окрім того, Рига попросила НАТО посилити протиповітряну оборону країни та збільшити присутність союзних військ.

Про це латвійський прем’єр-міністр Андріс Кулбергс повідомив в інтерв’ю Reuters.

За його словами, навколо Ічукалнського підземного газосховища, а також біля гідроелектростанції, що розташована вище за течією від латвійської столиці Риги, вже посилили заходи безпеки.

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Зауважимо, газосховище поблизу поблизу Інчукалнса має стратегічне значення для енергетичної безпеки регіону. Його використовують для накопичення газу та постачання споживачів Латвії та сусідніх країн у періоди підвищеного попиту.

Кулбергс також закликав якнайшвидше інтегрувати до оборонної системи НАТО латвійську систему боротьби з безпілотниками, яку розробляють за підтримки України.

Він зауважив, що через невдачі у війні проти України Росія може вдатися до нових гібридних дій. Адже кремлівське керівництво прагне здобути «швидку перемогу», тому ризик гібридних загроз зараз вищий, ніж будь-коли.

«Усе можливо», — підсумував він.

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Нагадаємо, розвідки Литви та Польщі забили на сполох через те, що Кремль розпочав підготовку удару по інфраструктурі НАТО. Розвідники фіксують підготовку кінетичних операцій та використання БпЛА для дестабілізації регіону.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що РФ може атакувати енергетичну чи транспортну інфраструктуру на східному фланзі НАТО, щоб перевірити реакцію Альянсу. Водночас Кремль традиційно відкинув це і зухвало звинуватив члена НАТО у накопиченні озброєння. Заяви країн Балтії Дмитро Пєсков назвав спробою залякати населення.

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