Війна НАТО - Росія

Росія може відновити свій військовий потенціал для атаки на східну країну-члена НАТО раніше, ніж це прогнозувалося.

Про це він заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами Пісторіуса, раніше вважалося, що Москва зможе зібрати достатньо сил для нового великомасштабного нападу з 2029 року. Однак нові оцінки свідчать, що потенційна загроза може постати вже у 2028-му. Деякі військові історики навіть припускають, що “попереднє літо могло бути останнім мирним”.

“Це справа прогнозів. Експерти оцінюють, коли Росія знову набуде здатності напасти на країну-члена НАТО. Раніше ми говорили про 2029 рік, нині є оцінки, що це можливо вже з 2028-го”, — зазначив міністр.

Водночас він наголосив, що альянс має потужну систему стримування — як звичайний, так і ядерний арсенал, і залишається здатним до оборони. Проте, за його словами, Німеччина та союзники мають діяти швидше, щоб зміцнити власні сили.

“Ми вже боєздатні, але маємо ще краще підготувати наші війська”, — додав Пісторіус.

Нагадаємо, у жовтні очільник Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартін Єгер попередив, що Росія може спровокувати “гаряче протистояння” будь-якої миті. Він наголосив, що диктатор Володимир Путін готовий випробовувати кордони Європи, використовуючи гібридні засоби для підриву єдності НАТО та дестабілізації демократій. Голова розвідки наголосив, що загроза з боку Росії реальна вже зараз, а не віддалена до 2029 року.