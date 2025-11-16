ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
2 хв

Росія може напасти на НАТО раніше, ніж очікували: у Німеччині змінюють оцінки загрози

Міністр оборони Німеччини заявив, що Росія може відновити сили для атаки на країну-члена НАТО вже з 2028 року.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Війна НАТО - Росія

Війна НАТО - Росія

Росія може відновити свій військовий потенціал для атаки на східну країну-члена НАТО раніше, ніж це прогнозувалося.

Про це він заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами Пісторіуса, раніше вважалося, що Москва зможе зібрати достатньо сил для нового великомасштабного нападу з 2029 року. Однак нові оцінки свідчать, що потенційна загроза може постати вже у 2028-му. Деякі військові історики навіть припускають, що “попереднє літо могло бути останнім мирним”.

“Це справа прогнозів. Експерти оцінюють, коли Росія знову набуде здатності напасти на країну-члена НАТО. Раніше ми говорили про 2029 рік, нині є оцінки, що це можливо вже з 2028-го”, — зазначив міністр.

Водночас він наголосив, що альянс має потужну систему стримування — як звичайний, так і ядерний арсенал, і залишається здатним до оборони. Проте, за його словами, Німеччина та союзники мають діяти швидше, щоб зміцнити власні сили.

“Ми вже боєздатні, але маємо ще краще підготувати наші війська”, — додав Пісторіус.

Нагадаємо, у жовтні очільник Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартін Єгер попередив, що Росія може спровокувати “гаряче протистояння” будь-якої миті. Він наголосив, що диктатор Володимир Путін готовий випробовувати кордони Європи, використовуючи гібридні засоби для підриву єдності НАТО та дестабілізації демократій. Голова розвідки наголосив, що загроза з боку Росії реальна вже зараз, а не віддалена до 2029 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie