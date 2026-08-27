Росія може напасти на НАТО?: Трамп зробив несподівану заяву після візиту директора ЦРУ до Москви

Трамп розкрив, навіщо Реткліфф їздив до Москви / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив журналісту Axios, що «зовсім не стурбований» можливим нападом Росії на країни НАТО.

Про це йшлося під час пресконференції Трампа у Білому домі, передає ClashReport.

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«Немає жодної проблеми», — сказав Трамп.

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Американський президент також спростував повідомлення про те, що директор ЦРУ Джон Реткліфф нібито вирушив до Москви, щоб попередити Росію про неприпустимість нападу на союзників США по НАТО.

За словами Трампа, поїздка Реткліффа була «звичайною робочою справою».

«Не було жодного повідомлення і нічого незвичайного», — заявив президент США.

Водночас президент США висловив впевненість, що очільник Кремля не має наміру атакувати Альянс.

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«Путін не збирається атакувати територію НАТО», — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше у Європейській комісії заявили, що не мають інформації про деталі неоголошеного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Тим часом стало відомо, що переговори між директором ЦРУ та кремлівським диктатором в РФ виявили глибокі розбіжності сторін.

Військові експерти повідомляли, що Реткліфф міг передати Путіну розвіддані про підготовку прихованої мобілізації в Росії та застеріг від загроз країнам НАТО.

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