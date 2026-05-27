Росія може обмежити експорт дизпального через удари по НПЗ

Сизранський НПЗ палає після атаки Сил оборони / © із соцмереж

Реклама

Росія може запровадити обмеження на експорт дизельного та авіаційного пального через скорочення внутрішнього виробництва, яке пов’язують із регулярними ударами по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє Bloomberg, російським компаніям уже рекомендували скоротити продаж нафтопродуктів на зовнішні ринки. За даними джерел, питання повної заборони експорту дизельного та авіаційного пального перебуває на фінальному етапі, однак точна дата можливого запровадження обмежень поки не визначена.

У разі ухвалення такого рішення це може суттєво вплинути на світові ринки нафтопродуктів, оскільки Росія залишається одним із ключових експортерів дизельного пального, продаючи близько 40% виробленого обсягу за кордон.

Реклама

Також зазначається, що останніми місяцями Україна активізувала удари по російській енергетичній інфраструктурі, зокрема по нафтопереробних заводах.

За оцінками аналітичної компанії OilX, середній рівень переробки нафти в Росії у квітні знизився до 4,69 млн барелів на добу — це найнижчий показник за понад 16 років. Аналітики попереджають, що інтенсивність атак може призвести до подальшого падіння переробки, особливо на тлі сезонного зростання попиту на пальне.

Віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак після наради з представниками галузі заявив, що профільні відомства мають постійно моніторити ситуацію на внутрішньому ринку. Він наголосив, що стабільне забезпечення російських споживачів пальним наразі є пріоритетом уряду.

Раніше повідомлялося, що роботу стратегічного НПЗ «Сизранський» повністю зупинено після українських ударів.

Реклама

Ми раніше інформували, що у РФ від червня готують масштабні обмеження для цивільної авіації над Центральною Росією через загрозу безпілотників.

Новини партнерів