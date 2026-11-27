Супутник на орбіті Землі. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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Росія може найближчим часом запустити на орбіту супутник з ядерним озброєнням. У разі підриву боєголовки наслідки можуть бути катастрофічними для глобальних супутникових систем, зокрема зв’язку, навігації, метеорологічного спостереження та військових комунікацій. Радіаційне забруднення навколоземного простору може зберігатися роками, виводячи з ладу супутники навіть на значній відстані від місця вибуху.

Про це пише The Guardian, посилаючись на оцінки західних розвідувальних служб та коментарі фахівців із космічних досліджень.

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За даними спільного розслідування німецьких телерадіокомпаній NDR і WDR та газети Süddeutsche Zeitung, західні спецслужби отримали інформацію про підготовку Росією космічного апарата з ядерним озброєнням.

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Йдеться про супутник під назвою Sputnik-S, який, за даними розвідки, був зібраний кілька років тому та розміщений у Московській області. Його запуск може відбутися вже цього року, а протягом приблизно 60 днів він може стати боєздатним.

Німецька Федеральна розвідувальна служба (BND) та військові обмінялися відповідною інформацією із західними партнерами.

Речник уряду Німеччини заявив, що Берлін ставиться до отриманих розвідувальних даних «дуже серйозно».

Які наслідки ядерного вибуху в космосі

Експерти попереджають, що підрив ядерного пристрою на орбіті матиме зовсім інші наслідки, ніж ядерний вибух на поверхні Землі.

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Через відсутність атмосфери в космосі не утворюватиметься звичний ядерний гриб. Натомість значна частина енергії вивільниться у вигляді потужного випромінювання, яке може пошкодити електроніку супутників на відстані тисяч миль.

Особливо небезпечною є низька навколоземна орбіта — простір на висоті до приблизно 1930 кілометрів над поверхнею планети. Саме там зосереджена значна частина сучасної супутникової інфраструктури.

Астрофізик і почесний професор Центру космічних досліджень Даремського університету Джонатан Макдавелл пояснив, що наслідки такого вибуху матимуть два основні прояви.

По-перше, супутники в зоні безпосередньої видимості від місця детонації зазнають впливу рентгенівського та інших видів випромінювання. Це може пошкодити або повністю вивести з ладу космічні апарати навіть за тисячі миль від епіцентру.

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По-друге, радіаційні частинки можуть залишитися в навколоземному просторі та сформувати штучний радіаційний пояс, подібний до природних поясів Ван Аллена, які оточують Землю.

Професор космічної інженерії Університету Суррея Кіт Райден наголосив, що супутники на низькій орбіті особливо вразливі до такого впливу. Їхня електроніка розрахована на відносно невисокий природний радіаційний фон, тому різке збільшення рівня випромінювання може мати руйнівні наслідки.

Які об’єкти в космосі можуть постраждати

За оцінками фахівців, на низькій навколоземній орбіті перебуває близько 17 тисяч супутників.

Серед них — апарати, які забезпечують прогнозування погоди, спостереження за кліматом, військову розвідку та інші критично важливі функції.

Особливу загрозу становив би такий вибух для супутникового угруповання Starlink Ілона Маска, яке забезпечує широкосмуговий Інтернет у різних регіонах світу.

Ця система має важливе значення для України, зокрема для забезпечення зв’язку та підтримки оборонних спроможностей у війні проти російської агресії.

На цій самій орбіті розташована Міжнародна космічна станція, учасником проєкту якої залишається Росія. Також на низькій орбіті планується розміщення запропонованих Маском космічних датацентрів.

Водночас супутники, які забезпечують телевізійне мовлення, GPS та деякі інші види зв’язку, працюють на вищих орбітах і менш вразливі до такого сценарію.

Як довго триватимуть наслідки ядерного вибуху

Небезпека не обмежуватиметься безпосереднім моментом детонації. Радіоактивні частинки, які залишаться на орбіті, можуть продовжувати пошкоджувати космічні апарати протягом тривалого часу.

Макдавелл нагадав про американське ядерне випробування Starfish Prime, проведене 1962 року. Тоді США підірвали термоядерну бомбу на висоті приблизно 400 кілометрів над Землею.

Вибух спричинив утворення штучного радіаційного поясу, який існував близько п’яти років. Тоді супутників було набагато менше, однак випромінювання скоротило термін експлуатації щонайменше двох космічних апаратів — Telstar 1 та Ariel-1.

За словами Макдавелла, радіаційний пояс, створений унаслідок можливого російського вибуху, може зберігатися від кількох років до десятиліття, перш ніж захоплені частинки остаточно розсіються.

Крім того, швидко відновити супутникову інфраструктуру буде надзвичайно складно.

Райден звернув увагу, що навіть після припинення радіаційного впливу космічна галузь не матиме достатніх виробничих і технічних можливостей, щоб у короткий термін виготовити та вивести на орбіту необхідну кількість нових апаратів.

Вибух можуть відчути на поверхні Землі

Наслідки ядерної детонації в космосі можуть проявитися не лише у вигляді пошкодження супутників.

Під час випробування Starfish Prime 1962 року, попри те, що вибух стався на висоті сотень кілометрів, на Гаваях, розташованих далеко від місця детонації, згасли вуличні ліхтарі, спрацювали охоронні сигналізації та виникли перебої телефонного зв’язку.

Макдавелл не виключає, що подібний вибух може вплинути на комп’ютери й електронні системи в тих регіонах Землі, звідки буде видно його спалах.

Важливу роль відіграватиме місце детонації та географічне розташування територій, які опиняться під її безпосереднім впливом.

Ще одним помітним наслідком можуть стати масштабні полярні сяйва. Під час Starfish Prime небо над Тихим океаном та Гаваями забарвилося в зелені, жовті й червоні відтінки. Очевидці також повідомляли про незвичайні світлові явища, схожі на величезні білі веселки.

«Виникнуть грандіозні ефекти полярного сяйва. Це не мине непомітно. Важко зробити щось непомітно за допомогою ядерної зброї», — зауважив Макдавелл.

Чи наважиться Росія на ядерний вибух у космосі

Попри серйозність потенційної загрози, західні фахівці не впевнені, що Москва справді наважиться підірвати ядерну зброю на орбіті.

Один із європейських посадовців у сфері безпеки заявив The Guardian, що такий сценарій викликає в нього сумніви. За його словами, Росія могла б завдати значних збитків західним економікам, однак водночас поставила б під загрозу власну космічну інфраструктуру.

Неконтрольовані наслідки вибуху могли б пошкодити не лише американські та європейські супутники, а й російські та потенційно китайські космічні апарати.

«Це було б пострілом собі в ногу», — пояснив чиновник.

Він також провів паралелі з попередніми погрозами Кремля застосувати ядерну зброю під час повномасштабної війни проти України. Зокрема, 2022 року Росія переводила свої ядерні сили у стан підвищеної бойової готовності, супроводжуючи це відповідними військовими переміщеннями.

«Вони блефували тоді — і це схоже на блеф зараз», — зазначив посадовець.

Скептично до ймовірності такого кроку поставився і Макдавелл. Він назвав ідею підриву ядерної зброї в космосі надзвичайно нерозумною, оскільки такий акт фактично сприйматиметься як оголошення війни.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що західні розвідки оцінюють загрозу запуску Росією супутника з ядерною боєголовкою на борту вже найближчими тижнями. За їхніми даними, Москва розробила апарат під назвою «Спутник-С» ще кілька років тому і може вивести його на орбіту протягом наступних 60 днів.

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