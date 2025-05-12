Трамп "має відчуття", що Росія погодиться на 30-денне перемир'я (оновлено)

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія та Україна зможуть домовитися про 30-денне перемир’я.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

На питання журналіста, чи готовий президент США запровадити санкції щодо Росії, якщо Путін не погодиться на 30-денне припинення вогню, Трамп відповів: «Так. У мене є відчуття, що він погодиться. Я маю таке відчуття. Подивимось».

Реклама

За його словами, зустріч Росії та України може «дати хороший результат».

«Зустріч Росії та України в четвер — дуже важлива. Я наполягав на тому, щоб ця зустріч відбулася, і вона відбудеться. Думаю, що в результаті зустрічі в Туреччині в четвер між Росією та Україною може виникнути щось хороше. Як я розумію, обидва лідери планують бути там», — сказав Трамп.

Також він розглядає можливість візиту до Туреччини.

«Я думав полетіти туди. Не знаю, де буду в четвер — у мене так багато зустрічей, але я справді думав про те, щоб туди полетіти. Думаю, така можливість є, якщо буде відчуття, що щось може статися. Але нам потрібно досягти результату. Нам потрібно рятувати 5 тисяч життів на тиждень. 5 тисяч життів на тиждень, 5 тисяч життів на тиждень, 5 тисяч життів на тиждень. Насправді навіть більше», — додав він.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що його країна слідом за Німеччиною поставила президенту Росії Володимиру Путіну дедлайн щодо безумовного 30-денного припинення вогню.