Росія не відмовляється від впливу на Угорщину / © Getty Images

Росія намагатиметься повернути Угорщину до своєї сфери впливу через можливий тиск на політичну команду Петера Мадяра.

Про це заявила докторка філософії, експертка із зовнішньої та внутрішньої політики Людмила Покровщук в ефірі «КИЇВ24».

За її словами, Кремль не відмовляється від спроб посилити свій вплив у Центральній Європі та не «відпустить» Угорщину без політичної боротьби, оскільки вплив окремих союзників у ЄС, зокрема словацького прем’єра Роберта Фіцо, для Кремля є недостатнім для повноцінного просування своїх інтересів.

«Москва не відпустить Угорщину без бою, оскільки одного словацького прем’єра Фіцо їй недостатньо для просування своїх інтересів у ЄС», — зазначила експертка.

Вона наголосила, що у разі зміни політичного курсу в Угорщині ключовим фактором стане стійкість нової команди до методів гібридного впливу з боку Росії, зокрема інформаційного та політичного тиску.

На її думку, потенційна команда Мадяра може опинитися під посиленим зовнішнім тиском, адже Кремль традиційно використовує комплекс інструментів впливу для збереження позицій у регіоні.

Покровщук також зазначила, що здатність Угорщини проводити незалежну політику значною мірою залежатиме від того, чи зможе нове керівництво протистояти таким викликам.

Партія «Тиса» Петера Мадяра перемогла на виборах в Угорщині — що далі

Виборці в Угорщині змінили режим проросійського Віктора Орбана, який був у владі 16 років, вказавши йому на двері.

Український президент Володимир Зеленський запропонував Петеру Мадяру, лідеру партії «Тиса», прагматичну співпрацю на засадах взаємної поваги. Зеленський порівняв результати виборів в Угорщині з перемогою світла над темрявою.

Тож Україна готова до побудови прагматичних і дружніх відносин із новим керівництвом Угорщини на засадах взаємної поваги.