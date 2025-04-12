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Росія може розмістити ядерну зброю в космосі: реакція генсека НАТО
Рютте заявив, що це порушить Договір про космос 1967 року.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про тривожні дані щодо планів Росії розмістити ядерну зброю в космосі.
Про це очільник Альянсу розповів у інтерв’ю Welt am Sonntag.
Рютте зазначив, що це є «тривожним» кроком Росії. Відомо, що в майбутньому Росія може застосувати ядерну зброю проти супутників.
«Ми знаємо про повідомлення про те, що Росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі», — зазначив Рютте.
Водночас за словами очільника НАТО, наразі можливості Москви в космосі застарілі і не перебувають на рівні західних країн.
«Тому розробка ядерної зброї в космосі — це спосіб для Росії покращити свої можливості. Це викликає велике занепокоєння», — додав генсек.
Рютте заявив, що розміщення ядерної зброї у космосі було б порушенням Договору про космос 1967 року. Цю угоду ініціювали США та СРСР, аби забезпечити мирне використання космічного простору та забороняє розміщення зброї масового знищення в космосі. Договір мав на меті стримати гонку озброєнь між наддержавами.
Рютте зазначив, що країни НАТО вже вживають заходів у відповідь на нові космічні загрози. Серед них — обмін розвідувальною інформацією, створення спеціалізованих космічних підрозділів та розробка більш захищених супутників нового покоління.
«Останніми роками космос стає дедалі більш переповненим, небезпечним і непередбачуваним. Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстока і стає дедалі запеклішою. І не лише в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку», — підкреслив очільник НАТО.
Він також зазначив, що НАТО посилить супутникове спостереження за Арктикою.
«Ми бачимо, як Китай і Росія все частіше використовують нові морські шляхи і мілітаризують частини Арктики. Супутники можуть допомогти нам відстежувати пересування на суші і на морі, а також забезпечити нашим військам надійний і безпечний зв’язок», — заявив Рютте.
Нагадаємо, в НАТО знайшли реальні варіанти протидії російським КАБам.