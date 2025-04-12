ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

Росія може розмістити ядерну зброю в космосі: реакція генсека НАТО

Рютте заявив, що це порушить Договір про космос 1967 року.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Очільник НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про тривожні дані щодо планів Росії розмістити ядерну зброю в космосі.

Про це очільник Альянсу розповів у інтерв’ю Welt am Sonntag.

Рютте зазначив, що це є «тривожним» кроком Росії. Відомо, що в майбутньому Росія може застосувати ядерну зброю проти супутників.

«Ми знаємо про повідомлення про те, що Росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі», — зазначив Рютте.

Водночас за словами очільника НАТО, наразі можливості Москви в космосі застарілі і не перебувають на рівні західних країн.

«Тому розробка ядерної зброї в космосі — це спосіб для Росії покращити свої можливості. Це викликає велике занепокоєння», — додав генсек.

Рютте заявив, що розміщення ядерної зброї у космосі було б порушенням Договору про космос 1967 року. Цю угоду ініціювали США та СРСР, аби забезпечити мирне використання космічного простору та забороняє розміщення зброї масового знищення в космосі. Договір мав на меті стримати гонку озброєнь між наддержавами.

Рютте зазначив, що країни НАТО вже вживають заходів у відповідь на нові космічні загрози. Серед них — обмін розвідувальною інформацією, створення спеціалізованих космічних підрозділів та розробка більш захищених супутників нового покоління.

«Останніми роками космос стає дедалі більш переповненим, небезпечним і непередбачуваним. Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстока і стає дедалі запеклішою. І не лише в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку», — підкреслив очільник НАТО.

Він також зазначив, що НАТО посилить супутникове спостереження за Арктикою.

«Ми бачимо, як Китай і Росія все частіше використовують нові морські шляхи і мілітаризують частини Арктики. Супутники можуть допомогти нам відстежувати пересування на суші і на морі, а також забезпечити нашим військам надійний і безпечний зв’язок», — заявив Рютте.

Нагадаємо, в НАТО знайшли реальні варіанти протидії російським КАБам.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie