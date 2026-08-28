Росія може спробувати відрізати Балтію від НАТО: експерт назвав головний ризик

РФ може атакувати НАТО / © Unsplash

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Попри побоювання щодо можливої агресії Росії проти країн Балтії та невизначеність щодо дій Заходу, немає підстав вважати, що НАТО залишить Литву, Латвію та Естонію без захисту.

Про це в етері Еспресо заявив литовський політичний оглядач Вітаутас Бруверіс.

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За його словами, у Литві серйозно поставилися до інформації про візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Поїздка керівника американської розвідки стала темою активних обговорень серед литовських політиків, експертів і журналістів.

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Одним із ключових ризиків у випадку можливої російської агресії залишається Сувальський коридор — територія між Польщею та Литвою, яка забезпечує сухопутне сполучення країн Балтії з іншими державами НАТО.

У разі ескалації виникає питання, наскільки швидко Альянс зможе відреагувати на можливу спробу Росії відрізати Балтійські країни від решти союзників.

Водночас Бруверіс не вважає, що нинішня ситуація свідчить про неминучість російського нападу.

На його думку, попри невизначеність та суперечливі сигнали із Заходу, Литва, Латвія та Естонія залишаються частиною системи колективної оборони НАТО.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що зовсім не стурбований можливим нападом Росії на НАТО.

Ми раніше інформували, що у розвідці США вважають, що найближчими роками Росія може влаштувати невеликий напад на НАТО, щоб перевірити реакцію Альянсу.

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