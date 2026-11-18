Росія використає близько 20 млн дронів наступного року / © ТСН

Реклама

Україна прогнозує, що Росія у 2027 році використає близько 20 млн безпілотників. Це приблизно вдвічі більше, ніж очікувана кількість дронів, які російська армія застосує протягом 2026 року.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час пресбрифінгу Європейської комісії 18 листопада.

Реклама

Як зміняться потреби України в озброєнні

«За прогнозом України, цього року росіяни використають близько 10 мільйонів дронів. Наступного року — близько 20 мільйонів. Україна за допомогою ЄС має зрівнятися з цими показниками — і зробить це», — сказав Кубілюс.

Реклама

За його словами, змінюється і структура потреб України в озброєнні. На початку 2026 року на безпілотники припадало 31% потреб у зброї в грошовому вимірі. На 2027 рік цей показник прогнозують на рівні 62%.

Єврокомісар наголосив, що Україні та її партнерам потрібно збільшувати виробництво необхідного озброєння вже зараз, щоб постачання відбувалися у 2027 році, а не відкладалися на 2028-й чи 2029-й.

Яку військову допомогу ЄС готує на 2027 рік

У межах уже погодженої кредитної програми підтримки України на оборону передбачено 60 млрд євро на 2026–2027 роки. За словами Кубілюса, до кінця 2026 року планують перерахувати всі заплановані 28,3 млрд євро. На 2027-й залишаються 31,7 млрд євро.

Єврокомісія вже почала готувати перші плани закупівель озброєння на наступний рік. На дрони та боєприпаси в них передбачили 14,4 млрд євро.

Реклама

Окремо 18 листопада Єврокомісія запропонувала додатковий кредит для України на 45 млрд євро. За даними Reuters, з цієї суми 25 млрд євро планують спрямувати на військову допомогу у 2027 році, ще до 20 млрд — на бюджетну підтримку. Пропозицію ще мають схвалити інституції ЄС, зокрема держави-члени та Європейський парламент.

Кубілюс наголосив, що фінансування має забезпечити Україні необхідні засоби протиповітряної оборони, дрони та системи протидії безпілотникам, засоби радіоелектронної боротьби, ракети й боєприпаси.

«Стратегія гри на виснаження проти України та ЄС не спрацює. Наша підтримка допоможе досягти справедливого миру», — заявив єврокомісар.

Російська дронова загроза та підготовка відповіді

Росія нарощує не лише кількість, а й різноманітність безпілотників. За словами радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія «Флеша» Бескрестнова, РФ прагне виробляти десятки тисяч дешевих реактивних «Шахедів» щороку. Для цього залучають кілька конструкторських бюро та різні підприємства, щоб українським силам було складніше знищувати виробничі потужності.

Реклама

Україна також планує нарощувати власні можливості. Ще 16 листопада президент Володимир Зеленський заявив про перспективу збільшити виробництво дронів для Сил оборони, залучити додаткове фінансування та активізувати спільні з партнерами оборонні проєкти.

Під час засідання у форматі «Рамштайн» 17 листопада союзники оголосили про нові внески на українське озброєння. Зокрема, Норвегія передбачила 300 млн доларів на закупівлю українських дронів, а також до 11 млн євро на засоби протидії реактивним «Шахедам». Німеччина, зі свого боку, профінансує закупівлю безпілотників середньої та великої дальності спільного виробництва.

Новини партнерів