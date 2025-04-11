Росія може влаштувати глобальний Інтернет-колапс: телеком-гіганти б’ють на сполох

Обриви підводних кабелів у Балтійському морі / © ТСН.ua

Реклама

Керівництво НАТО отримало попередження, Росія може викликати «глобальні відключення Інтернету», здійснюючи саботажі щодо підводних кабелів за допомогою свого «тіньового флоту».

Про це повідомляє Daily Mail.

Телекомунікаційні гіганти, серед яких Vodafone, Telefonica (власник O2) і Orange, звернулися до урядів Великої Британії, ЄС і НАТО з попередженням, що мережа підводних кабелів є критично вразливою та фактично не має захисту від дій Росії.

Реклама

«Наслідки пошкодження підводних кабелів виходять далеко за межі Європи — це може вплинути на глобальну Інтернет- та енергетичну інфраструктуру, міжнародні комунікації, фінансові операції та критичні сервіси у всьому світі. Безпека підводних кабелів повинна стати основою ширших заходів із захисту інфраструктури. Якщо діяти зараз — ми зможемо захистити мережі, що формують наше спільне майбутнє», — йдеться у спільному відкритому листі компаній.

Понад 500 підводних кабелів, прокладених морським дном, забезпечують 95% міжнародного передаванняданих. Їх важко охороняти через ізольоване розташування.

Зазначається, що від осені 2023 року у Балтійському морі було пошкоджено 11 кабелів. Аналогічні інциденти траплялися і в Північному морі. Підозри однозначно спрямовані на Росію, зокрема на її «тіньовий флот» комерційних суден, хоча Кремль усе заперечує.

Російські шпигунські судна, супер’яхти та глибоководні апарати

Ситуація загострилася після того, як російське шпигунське судно «Янтар» попалося на картографуваннікритичної інфраструктури Британії у Північному морі. Країна має складну систему газових трубопроводів, електрокабелів і морських енергохабів, що легко можуть стати мішенню. Порушення хоча б одного з цих об’єктів може призвести до хаосу в країні, зокрема до зупинки медичної системи.

Парламентська комісія з нацбезпеки розпочала розслідування здатності Британії захищати підводну інфраструктуру.

«У міру погіршення геополітичної ситуації іноземні держави шукають асиметричні способи, щоб поставити нас під загрозу. Наша мережа інтернет-кабелів виглядає як дедалі вразливіше „м’яке черево“, — сказав голова комітету Метт Вестерн.

За даними джерел, супер’яхти російських олігархів можуть виконувати секретні операції, зокрема завдяки наявності «місячних люків» — отворів у корпусі для запуску водолазного обладнання чи міні-субмарин. Одне з таких суден — згаданий вище «Янтар» — здатне занурювати безпілотні апарати до 6 км у глибину для доступу до кабелів або енергопроводів.

Розвідувальні пристрої уже були виявлені біля берегів Британії — деякі з них ще 2020 року. Ймовірно, вони збирали дані про рух ядерних підводних човнів класу Vanguard, що є основою ядерного стримування Великої Британії.

Які об’єкти під загрозою?

Серед потенційно уразливих об’єктів:

Трубопровід Langeled (1126 км) з Норвегії, що забезпечує 20% газу Британії;

Viking Link (764 км) — найдовший у світі електричний підводний інтерконектор.

Зазначається, що Британія стає дедалі залежнішою від імпорту електроенергії та газу, особливо після відмови від вугільної енергетики. Взимку 2024 року країна ледь уникла блекаутів завдяки аварійним резервам таімпорту з Данії.

Реакція НАТО

У січні НАТО скерувало 10 кораблів до Балтійського моря, щоб охороняти кабелі та енергетичні мережі. Вони патрулювали потенційні зони саботажу до квітня 2025 року.

Також у лютому поліція Швеції та Фінляндії розслідувала чергове пошкодження телеком-кабелю в Балтійському морі. Компанія Cinia підтвердила пошкодження лінії C-Lion1 — вона постраждала вже втретє за декілька місяців.

На Різдво 2024 року було пошкоджено електрокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією. Підозрюють, що це зробив танкер Eagle S, зареєстрований на Островах Кука — частина «тіньового флоту» Росії, що обходить санкції.

Що рекомендують громадянам?

Експерти з безпеки стверджують, що британські домогосподарства повинні наслідувати приклад ЄС, який порадив громадянам підготувати триденний набір для виживання. Це вода, консерви, ліки, радіо на батарейках, ліхтарик, документи, складаний ніж.

Британський уряд включив захист підводної інфраструктури до Стратегічного оборонного огляду (SDR), який цього року проводить ексгенсек НАТО лорд Робертсон.

«Ми знаємо, що росіяни діють у Північному морі та здатні пошкодити наші енергетичні зв’язки. Ми повинні стати набагато самодостатнішими, і швидко. І домогосподарства повинні бути готові до всіх непередбачуваних випадків», — сказало джерело в уряді.

До слова, парламент Естонії планує дозволити Силам оборони та Військово-морським силам топити торговельні судна, яких запідозрять у планах пошкодити підводні кабелі та інші інфраструктурні об’єкти.