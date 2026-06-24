Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що Росія може вдатися до провокації під чужим прапором на власній території, щоб використати її як привід для нових агресивних дій.

Про це голова польської дипломатії написав у соціальній мережі X.

За словами Сікорського, деякі сигнали можуть свідчити про підготовку сценарію, який передбачатиме інсценування нападу з подальшим використанням цього інциденту для виправдання ескалації.

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Це звучить як анонс провокації. Я чекаю на напад на територію Росії під фальшивим прапором, на який Путін відповість», — зазначив він.

На підтвердження своїх слів польський міністр нагадав про Глівицьку провокацію. 1939 р. нацисти інсценували напад на радіостанцію, використавши польську символіку, щоб створити привід для вторгнення до Польщі.

Раніше повідомлялося, що Росія не залишає спроб нав’язати Україні та міжнародній спільноті капітуляційні умови під виглядом мирного врегулювання.

Ми раніше інформували, що російські чиновники скаржаться на безпрецедентну хвилю БПЛА, які минулого тижня летіли на Москву.

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