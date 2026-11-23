Супутник / Ілюстртивне фото / © Pixabay

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Західні спецслужби попередили країни НАТО, що Росія може вже у грудні 2026 року вивести на орбіту супутник Sputnik-S, оснащений ядерним вибуховим пристроєм. За даними розслідування німецьких медіа, апарат уже готовий до запуску, а його розміщення в космосі зробить протидію майже неможливою.

Про це йдеться у розслідуванні видань WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung.

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Журналісти зазначають, що можливий підрив ядерного боєприпасу в космосі — сценарій, про який військові, представники розвідки та політики попереджають уже кілька років. Експерти наголошують, що такий вибух може пошкодити або знищити велику кількість супутників, що матиме серйозні наслідки для Землі через їхню важливість як для цивільної інфраструктури, так і для військових операцій.

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Західні розвідувальні служби та військові посадовці, зокрема представники збройних сил Німеччини та Федеральної розвідувальної служби, стверджують, що Росія може вже цього року вивести в космос супутник із ядерним вибуховим пристроєм. Ці дані нещодавно передали низці країн-членів НАТО.

Перші попередження США про роботу Росії над розміщенням ядерної зброї в космосі з’явилися ще в лютому 2023 року. Однак тоді, як зазначається, розвідка не приділила належної уваги відповідним заявам політиків.

За інформацією розвідувальних структур, супутник Sputnik-S уже кілька років перебуває на зберіганні поблизу Москви та готовий до запуску. На початку листопада розвідувальні служби попереджали, що апарат із ядерною зброєю можуть вивести на орбіту протягом наступних 60 днів. Після виходу в космос супутник, за цими даними, зможе оперативно перейти в бойову готовність. Космічне командування Бундесверу допускає, що запуск Sputnik-S може відбутися вже в грудні.

У жовтні військова розвідка США оприлюднила оцінку ситуації в космосі. У ній ішлося про розробку Росією супутника, призначеного для транспортування ядерної зброї. За оцінкою американської сторони, це суперечить Космічному договору 1967 року, який забороняє «виведення на навколоземну орбіту об’єктів, що несуть ядерну зброю або інші види зброї масового знищення».

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Американська військова розвідка вважає розміщення ядерної зброї в космосі значною загрозою для військових. Після того як озброєний супутник опиниться на навколоземній орбіті, можливості ефективної протидії йому будуть вкрай обмеженими. У звіті також зазначається, що запобігти застосуванню такої зброї, ймовірно, буде неможливо.

Керівник Космічного командування США Стівен Вайтінг нещодавно заявив, що ядерний вибух у космосі, ймовірно, може призвести до виходу з ладу близько третини всіх супутників на низькій навколоземній орбіті вже протягом перших годин або днів. У наступні місяці, за його словами, поступово може вийти з ладу й решта супутників.

Нагадаємо, у червні командувач Космічного командування Бундесверу генерал-майор Міхаель Траут заявив, що Росія може працювати над технологіями для розміщення ядерної зброї на орбіті. За його словами, ядерний вибух у космосі знищить значну частину супутників і через ефект Кесслера зробить певні ділянки орбіти непридатними для використання на десятиліття. У відповідь на ці загрози Німеччина посилює власну космічну оборону, розробляючи лазерні технології, системи глушіння та автономну мережу військового супутникового зв’язку.

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