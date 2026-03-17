Росія може її атакувати: експерт назвав країну, яка є «слабким місцем НАТО»

Росія може атакувати Естонію / © Associated Press

Північно-східні райони Естонії населені переважно російськомовними громадянами, серед яких чимало вихідців із РФ, що створює умови для потенційного застосування гібридних сценаріїв, подібних до тих, що відбувалися в Криму.

Про це сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан у коментарі «Київ 24».

«Коли хтось дійсно накопичується біля твоїх кордонів, а росіяни однозначно створюють додаткові свої логістичні воєнні спроможності… це стосується протяжності всього російського західного кордону, починаючи від кордонів Фінляндії і, звичайно ж, Нарва… Естонія, прямо скажемо, одна з найслабших країн НАТО», — підкреслив експерт.

Аналітик наголосив, що активізація російських військових можливостей уздовж кордону створює додаткову загрозу для держави Балтії та вимагає посиленої уваги міжнародних союзників.

Європа вже готується до війни

Нагадаємо, європейські держави готуються до потенційної війни на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Західні експерти зазначають, що Європа десятиліттями жила у зоні стратегічного комфорту. Після холодної війни континент звик, що загроза минула, безпеку гарантують НАТО та міць США. Тож війна на Близькому Сході ставить НАТО перед критичним тестом: чи здатен Альянс дійсно застосувати Статтю 5 і реально захистити своїх союзників, коли небезпека наближається.