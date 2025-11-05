ТСН у соціальних мережах

Світ
250
2 хв

Росія може залишитись без світла: які регіони під загрозою

РФ може зіткнутися з масовими блекаутами через українські удари. Найбільше ризикують південні області та окупований Крим.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Вибухи в Росії

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

Українські безпілотники та ракети поступово руйнують структуру російської енергосистеми. Унаслідок цього Росія може зіткнутися з тривалими відключеннями електроенергії, особливо на півдні країни та в окупованому Криму.

Про це повідомив енергетичний експерт Олександр Харченко під час брифінгу.

За словами експерта, російська енергомережа працює за принципом часового балансування — енергія передається між різними часовими поясами країни. Проте удари українських безпілотників уже зруйнували близько 60% цієї структури.

«Ми не дуже далеко від критичної межі — ще залишилось близько 40%. Коли ми виведемо з ладу високовольтні підстанції, які забезпечують перекачку електроенергії між округами, відключення будуть інтенсивнішими, ніж в Україні», — зазначив Харченко.

Які регіони РФ ризикують найбільше

Під загрозою залишаються Краснодарський край, Астраханська та Волгоградська області, а також окупований Крим і Севастополь, які Росія включила до складу Південного федерального округу.

Експерт наголосив, що саме ці території першими можуть залишитися без електропостачання у випадку нових ударів.

Харченко підкреслив, що столиця Росії має власну генерацію і «добре захищена», тому повністю знеструмити Москву буде складно. Проте українські атаки вже доводять, що «в цю гру можна грати вдвох».

Нагадаємо, Росія масово впроваджує технологію mesh-мереж для управління далекобійними дронами, що робить їхній зв’язок надзвичайно стійким до РЕБ. За словами експерта з РЕБ Сергія «Флеша», дрони створюють у повітрі динамічний ланцюг ретрансляції, який продовжує працювати, навіть якщо 80% апаратів збито. Це дозволяє ворогу в реальному часі коригувати удари та створює нову загрозу для рухомих цілей, зокрема потягів, які оператори можуть атакувати прицільно.

250
