Росія може запросити ще одне перемир’я у травні: в ЗМІ розкрили причину

Володимир Путін / © Associated Press

Російська сторона має намір звернутися до України з пропозицією запровадити режим припинення вогню в останній декаді травня. Метою такого кроку називають необхідність проведення ремонтних робіт на високовольтній лінії електропередач, що забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомив глава держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов.

За даними видання The Moscow Times, російські окупанти планують відновити працездатність лінії «Дніпровська», яка є критично важливою для підтримання безпеки на об’єкті.

Як стверджує Ліхачов, ситуація з енергозабезпеченням станції вимагає термінового втручання. Для проведення технічних робіт на лінії «Дніпровська» окупаційна адміністрація розраховує на припинення бойових дій у цьому секторі.

«Дуже сподіваюся, що — з урахуванням повені та повноводдя Дніпра, нам потрібен певний рівень води для вирішення проблем електропостачання — режим тиші плануватимемо на третю декаду травня», — заявив глава «Росатома».

Саме гідрологічна ситуація на річці Дніпро, за словами російського чиновника, стала визначальним фактором у плануванні термінів ремонту. Проте наразі не уточнюється, чи має на увазі російська сторона виключно локальну зупинку вогню в районі станції, чи ширшу ініціативу.

Запорізька АЕС, яка перебуває під окупацією, неодноразово опинялася на межі блекауту через пошкодження ЛЕП внаслідок бойових дій. Раніше Україна та Росія вже вводили короткострокові режими тиші для відновлення критичної інфраструктури АЕС.

Використання фактора весняного повноводдя як підстави для перемир’я є новим елементом у риториці «Росатома». Експерти зазначають, що стабільне зовнішнє електропостачання є необхідним для охолодження реакторів, навіть коли вони перебувають у стані «холодної зупинки».

Нагадаємо, російські окупаційні війська вкотре довели, що їхнім обіцянкам та заявам не можна вірити. Попри так зване святкове перемир’я, яким Кремль намагався прикритися 9 травня, путінська армія цинічно продовжила штурмувати позиції українських захисників та обстрілювати мирні населені пункти.

Поки у Москві у суботу, 9 травня, брязкали зброєю на параді, на українському фронті загарбники здійснили 51 атаку від початку доби. Ворог посилив тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському та Гуляйпольському напрямках.

