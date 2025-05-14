Росія на межі паливної кризи: Кремль терміново шукає вихід

Кремль скликав термінову нараду / © Pexels

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Росія опинилася на порозі масштабної енергетичної кризи. Через падіння рентабельності нафтопереробних заводів, санкції, логістичні труднощі та атаки ЗСУ Кремль терміново скликає нараду, щоб уникнути дефіциту пального на внутрішньому ринку.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Під час ключової фази посівної кампанії російський АПК стикається з дефіцитом палива, що може підірвати врожайність і загрожує продовольчій безпеці. Розвідка встановила, що причина — системна криза в нафтопереробній галузі РФ.

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Тарифи та акцизи. Зростання вартості транспортування нафти (+9,9% від січня 2025 року) і різке підвищення акцизів (на бензин АІ-95 — до $212,8/тонну) зробили внутрішні продажі збитковими.

Відмова від субсидій. Держава скоротила підтримку НПЗ у 2,5 раза, що змусило заводи збільшувати експорт або зупиняти потужності.

Логістичний колапс. Дефіцит залізничних цистерн і збірні санкції ускладнюють постачання сировини.

Аграрії, логістичні компанії та промисловість опиняються під ударом. Дефіцит пального може спровокувати:

зрив посівної;

різкий стрибок цін;

масові протести через недоступність палива.

За оцінками експертів, якщо тенденція збережеться, на РФ чекає найсерйозніша енергетична криза від 1990-х років. І цього разу — без радянського «паливного резерву».

Нагадаємо, у квітні 2025 року в Росії спостерігається різкий сплеск смертності, який за масштабами наближається до пікових показників пандемії COVID-19 2021 року.