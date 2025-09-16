Росія наблизилась до зменшення видобутку нафти: яку правду замовчує Кремль

Після атак українських дронів в Росії очікують зменшення видобутку нафти / © Reuters

Російська компанія «Транснєфть» попередила виробників, що їм, можливо, доведеться скоротити видобуток нафти через атаки українських дронів на критично важливі експортні порти та нафтопереробні заводи. Україна значно посилила удари по російських енергетичних об’єктах із серпня з метою перешкодити військовим зусиллям Москви та зменшити доходи Кремля, оскільки мирні переговори зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела в галузі.

Удари по ключових об’єктах та їхні наслідки

За останнє десятиліття доходи від нафти та газу становили від третини до половини загальних надходжень федерального бюджету Росії, що робить цей сектор найважливішим джерелом фінансування для уряду. Атаки українських безпілотників вразили щонайменше 10 нафтопереробних заводів, тимчасово скоротивши потужності Росії майже на п’яту частину. Також були пошкоджені провідні порти на Балтійському морі — Усть-Луга та Приморськ.

Російська влада офіційно не коментує масштаби пошкоджень та їхній вплив на видобуток та експорт. Однак «Транснєфть», яка відповідає за понад 80% видобутої в Росії нафти, вже обмежила можливість нафтових компаній зберігати нафту в системі трубопроводів. Компанія також попередила виробників, що може приймати менше нафти, якщо інфраструктура зазнає подальших пошкоджень.

За словами джерел видання, ці атаки можуть змусити Росію, яка контролює приблизно 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити виробництво. Причина полягає в тому, що на відміну від Саудівської Аравії, Росія не має значних потужностей для зберігання нафти.

«Санкції, які працюють найшвидше»

На початку вересня українські дрони вперше з початку повномасштабного вторгнення вдарили по найбільшому нафтовому порту Росії Приморську, тимчасово зупинивши його роботу. Приморськ має потужність експортувати понад 1 мільйон барелів нафти на добу, що становить понад 10% від загального обсягу видобутку нафти в Росії.

Повідомляється, що Приморськ частково відновив роботу, але терміни повного завершення ремонту залишаються невідомими. Раніше, у серпні, під удар потрапив нафтовий термінал в Усть-Лузі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ці удари завдали значної шкоди, і назвав атаки на російську нафтову інфраструктуру «санкціями, які працюють найшвидше».

Нагадаємо, у ніч проти 16 вересня українські бійці вдарили по Саратовському НПЗ в Росії. У районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу.