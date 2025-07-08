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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росія набирає солдатів з-за кордону для війни в Україні — тепер вже відкрито

Росіяни створили законодавчу базу для залучення «іноземного м’яса».

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Getty Images

На тлі провалів на полі бою та гострого браку ресурсів, Кремль вирішив піти на черговий крок — тепер служити в армії Росії можуть навіть особи без російського громадянства. Відповідний закон вже підписано в Москві.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Після того, як путін не зміг приховати участь військових КНДР у війні, росіяни легалізували цей процес», — зазначає Єрмак.

За словами очільника ОП, військові Північної Кореї вже беруть участь у бойових діях проти України. А новий російський закон лише створює офіційне підґрунтя для масового вербування дешевої «живої сили» з диктаторських режимів.

У Єрмака переконані: це безпосередній сигнал для країн НАТО, адже не можна виключати, що вже завтра ці ж «добровольці» в російській формі опиняться біля кордонів країн Балтії або на навчаннях у Білорусі. А можливо — в Калінінграді.

Росія перетворюється на центр тяжіння для терористичних режимів, і це глобальна загроза для світу, вважають в ОП.

«Рецепт припинення загроз один — зброя і сила, а також економічні удари по росії та їх союзниках. Загрози необхідно попереджати», — підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, Північна Корея планує суттєво наростити військову підтримку Росії, збільшивши контингент до 30 тисяч військовослужбовців. За інформацією джерел, йдеться про утричі більшу кількість солдатів порівняно з листопадом 2024 року, коли КНДР відправила близько 11 тисяч своїх військових до РФ для участі в операціях, зокрема в Курській області.

За оцінками західних аналітиків, приблизно 4 тисячі північнокорейських бійців були вбиті або поранені. Попри це, співпраця між Пхеньяном і Москвою лише посилюється.

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