Росія нагнітає паніку: Медведєв лякає ядерною війною на Близькому Сході через дії Ірану

Війна на Близькому Сході може перерости у ядерний конфлікт

Реклама

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході та рішення Ірану повністю перекрити Ормузьку протоку Росія почала нагнітати паніку щодо можливого застосування зброї масового знищення. У Москві вже відкрито говорять про високу ймовірність початку масштабного ядерного конфлікту.

Про це пише Express.

Ядерний щит та звинувачення на адресу США

Колишній російський президент Дмитро Медведєв попередив, що наймасштабніша війна в регіоні ще попереду. За його словами, країни Перської затоки, які опинилися під ударами Ірану через їхню підтримку військової операції Сполучених Штатів та Ізраїлю, можуть спробувати створити власний «ядерний щит». Це, на думку політика, лише драматично посилить ризики.

Реклама

У традиційній манері Кремля Медведєв звинуватив у ескалації Вашингтон, заявивши, що Дональд Трамп нібито припустився грубої стратегічної помилки. Він порівняв дії американців на Близькому Сході з поведінкою слона в посудній лавці, яка штовхає весь регіон до незворотної катастрофи.

«Ймовірність ядерного конфлікту там, на жаль, зросла внаслідок цієї неспровокованої, надзвичайно небезпечної війни, яку розпочали Сполучені Штати. Можливо, найбільша війна на Близькому Сході ще попереду», — заявив російський посадовець.

Блокада протоки та погрози Ірану: останні новини

Медведєв також пригрозив Америці повторенням сценарію В’єтнаму, якщо Вашингтон наважиться на повноцінну наземну операцію за тисячі кілометрів від своїх кордонів. Хоча наразі немає жодних підтверджень присутності американських чи ізраїльських військ безпосередньо на території Ірану.

Тим часом ситуація в регіоні продовжує стрімко погіршуватися. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) вже офіційно оголосив про закриття Ормузької протоки. Іранські військові попередили про вжиття надзвичайно жорстких заходів проти будь-яких суден, які спробують пройти цим стратегічним маршрутом.

Реклама

У КВІР підкреслили, що судноплавство до портів союзників «ізраїльсько-американських ворогів» суворо заборонене будь-якими коридорами.

Нагадаємо, Іран тримає світ за горло через Ормузьку протоку і не йде на поступки. У Тегерані розглядають здатність витримувати удари США як коротку перемогу та ігнорують свої втрати. Контроль над постачанням пального став лінією оборони режиму, який вимагає від Вашингтона фінансових компенсацій та гарантій ненападу.