В Ірані зростає роздратування Росією: у чому суть претензій

Іран та Росія

На російському заводі «Алабуга» (Татарстан) налагоджено масове виробництво ударних дронів «Шахед-136», відомих у Росії як «Герань». Російський журналіст у документальному фільмі про завод заявив, що «такого масового виробництва двотактних двигунів немає більше ніде в Росії».

Про це пише CNN.

Генеральний директор заводу Тимур Шагівалеєв додав, що більшість компонентів для безпілотників виробляється на місці, а сам об’єкт є «повністю готовим». Аналітики та розвідка вважають, що 90% етапів виробництва тепер відбувається на «Алабузі» або інших російських об’єктах. Завдяки цьому Росія може не лише нарощувати виробництво, а й модернізувати дрони, роблячи їх смертоноснішими та ефективнішими.

Локалізація виробництва, що дозволила Росії зменшити вартість одного безпілотника з $200 000 до $70 000, призвела до посилення напруги у відносинах з Іраном. Джерело в західній розвідці стверджує, що Росія маргіналізувала Іран у цьому процесі. За словами чиновників, іранські партнери, зокрема компанія Sahara Thunder, скаржаться на невиконання Росією фінансових зобов’язань.

Аналітики зазначають, що поведінка Росії є «хижацькою», а відносини між країнами — «як співпрацею, так і конкуренцією». Москва, за їхніми словами, прагне «повністю опанувати виробничий цикл і звільнитися від майбутніх переговорів з Тегераном». Іран також невдоволений тим, що не отримує обіцяні російські аеронавігаційні технології в обмін на свою підтримку.

Попри напругу, експерти припускають, що Росія може надати Ірану військову допомогу для відновлення відносин, особливо після нещодавніх ізраїльських ударів по іранських військових об’єктах. Так, колишній інспектор ООН Девід Олбрайт вважає, що Росія може експортувати модернізовані версії «Шахеда» до Ірану.

Також з’явилася інформація, що військовий вантажний літак Іл-76 авіакомпанії Gelix Airlines перевіз до Тегерана компоненти російської системи ППО С-400. Це може свідчити про те, що Росія намагається врятувати відносини, оскільки, як зазначають аналітики, Іран також отримує вигоду від співпраці.

Нагадаємо, після багатьох років підтримки Ірану в питанні його ядерної програми російський президент Володимир Путін підштовхує свого союзника до угоди із США, яка обмежить його право збагачувати уран. За словами трьох європейських і одного ізраїльського чиновника, обізнаних у цьому питанні, Москва закликає Іран погодитися на угоду про «нульове збагачення».