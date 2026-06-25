Росія намагається втягнути Білорусь у війну: чи прогнеться Мінськ під тиском Кремля

Фото ілюстративне / © ТСН.ua

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Останні події в Білорусі, зокрема розгортання масштабних «мобілізаційних навчань» та масовий виклик військовозобов’язаних до військкоматів, свідчать про посилення російського тиску на Мінськ. Кремль намагається використати білоруську територію як плацдарм для ударів безпілотників та створення нової зони напруженості, що змушує Україну оперативно зміцнювати оборонні рубежі та фортифікації на північному кордоні.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Що відомо про «мобілізаційні навчання» у Білорусі

У Білорусі розпочалися масштабні «мобілізаційні навчання», через що військовозобов’язаних громадян почали масово викликати до військкоматів. За офіційними даними білоруського Міноборони, відповідні заходи стартували в Гродненській області ще 17 червня.

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Вже від 20 червня до процесу долучився військкомат Ошмянського району, який викликає чоловіків призовного віку для уточнення особистих даних. Ця процедура організована на базі пунктів попереднього збору, де фахівці актуалізують персональну інформацію та вносять необхідні зміни в облікові документи громадян.

У Міноборони Білорусі уточнили, що загалом планується перевірити дані близько двох тисяч жителів Ошмянського району. Весь процес організовано поетапно, а завершити планові заходи збираються до 2 липня.

РФ тисне на Білорусь та намагається втягнути у війну проти України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль проводить чергову інформаційну кампанію когнітивної війни. Як зазначають експерти, росіяни мають на меті представити потенційні удари України по законних військових цілях на території Білорусі, які забезпечують бойові операції РФ, як «ескалацію конфлікту» проти Мінська та так званої Союзної держави.

Чергове загострення у відносинах викликав круглий стіл 23 червня за участю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова та посла Білорусі Юрія Селіверстова. Очільник російського МЗС різко відреагував на вимогу президента Володимира Зеленського демонтувати чотири російські ретранслятори у Гомельській та Брестській областях, які ворог використовує для точного наведення дронів-камікадзе на логістику та залізницю західних областей України.

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Лавров назвав попередження України про можливі удари по цих станціях «спробою втягнути Білорусь у війну» і пригрозив залученням армії РФ за договором про безпеку. Проте білоруський дипломат риторику Москви не підтримав, що збігається з червневою заявою Лукашенка про небажання відправляти свої війська на фронт.

Попри закиди Кремля про ескалацію, експерти наголошують, що білоруські ретранслятори є законною військовою ціллю для України. Мінськ від 2022 року надає РФ свій повітряний простір і бази, тому знищення ворожого обладнання на території союзника є суто оборонним кроком.

У Кремлі тиснуть на Білорусь / © Associated Press

Водночас аналітики ISW зазначають, що Москва тисне на Білорусь не лише заради залякування. Через гострий дефіцит власних солдатів Кремль прагне використати білоруські людські та навчальні ресурси, щоб у перспективі юридично змусити громадян Білорусі воювати у складі російської армії.

Окрім того, Кремль може спробувати застосувати договір про колективну безпеку Союзної держави країн ОДКБ, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

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Кремль розглядає можливість відкриття другого фронту

Москва намагається отримати доступ до території Білорусі для реалізації нових військових планів щодо України, пише іноземне видання The Wall Street Journal. Як зазначають автори статті, для цього РФ активізувала тиск на білоруського диктатора Олександра Лукашенка на початку цього року.

Через гальмування наступу на Донбасі Москва шукає можливості для створення нових точок напруженості. За даними американських та європейських посадовців, Кремль планує використовувати білоруську територію для регулярних атак безпілотників, розширення зони бойових дій у напрямку заходу України та відволікання українських резервів з інших напрямків.

Окрім цього, Білорусь потрібна Росії як плацдарм для гібридних провокацій проти НАТО, щоб перевірити реакцію Альянсу та підірвати підтримку України. Зокрема, йдеться про загрозу системних порушень повітряного простору сусідніх країн, на кшталт торішніх інцидентів із російськими дронами в Польщі.

Головним інструментом тиску на Мінськ залишається його фінансова залежність від РФ. Колишні співробітники спецслужб зазначають, що економічні важелі активно використовуються під час переговорів. За інформацією джерел The Wall Street Journal, ключову роль у цьому процесі відіграє російський посол Борис Гризлов, який контактує безпосередньо з Лукашенком, шантажуючи білоруську владу припиненням фінансових дотацій.

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Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Як повідомляє речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, наразі не зафіксовано обстрілів з території Білорусі або формування ударного угруповання, готового до вторгнення в Україну, передають Новини.Live.

У ДПСУ наголошують, що Мінськ сприяє російським атакам безпілотників, надаючи власну територію для розміщення ретрансляторів та спеціального обладнання, яке збільшує радіус дії та потужність сигналу ворожих дронів.

У ДПСУ запевняють, що наразі не зафіксовано обстрілів з території Білорусі або формування ударного угруповання

За словами Андрія Демченка, російські військові навмисно направляють свої ударні безпілотники вздовж спільного кордону або безпосередньо через повітряний простір Білорусі. Ворог сподівається, що це ускладнить роботу української протиповітряної оборони та дозволить дронам прориватися далі вглиб країни.

Як зазначив представник ДПСУ, найчастіше після таких маневрів російські БпЛА заходять в українське небо на стику Київської та Житомирської областей, звідки продовжують рух у напрямку західних регіонів.

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Демченко зазначив, що зі свого боку українська армія ретельно контролює ситуацію всередині сусідньої держави та вживає заходи для зміцнення прикордонних рубежів.

Наразі на північних кордонах активно зводяться нові оборонні й фортифікаційні споруди, а також нарощуються мінно-вибухові загородження.

Чи вступить Білорусь у війну проти України

Командир бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в етері 24 Каналу заявив, що, ймовірно, Білорусь вступить у війну проти України.

Він зазначив, що Олександр Лукашенко фактично загнав свій народ у глухий кут, через що білоруським громадянам доведеться йти на смерть. На думку Федоренка, Кремль посилює шантаж Мінська, оскільки зацікавлений у створенні нового фронту на півночі для відволікання українських резервів.

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«І якщо білоруський народ схилить голову, як це зробив російський, і будуть іти на бійню просто вмирати, і якщо білоруський народ дозволить розвалити Білорусь, ми вимушені будемо як держава бити по об’єктах інфраструктури, по об’єктах НПЗ, по об’єктах військового призначення, а це на десятиліття відкине Білорусь назад», — зазначив Федоренко.

Нагадаємо, раніше білоруська опозиція передала Україні тривожну доповідь про підготовку Білорусі до війни.

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