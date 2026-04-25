Росія не здатна самостійно вести війну проти України в нинішніх масштабах без підтримки Китаю, а ключові рішення щодо потенційної ескалації можуть ухвалюватися саме в Пекіні.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО (2021–2025), член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму адмірал Роб Бауер під час 18-го щорічного КБФ на тему «Морок чи світанок: чи є світло попереду?».

Під час виступу він наголосив на необхідності аналізувати взаємозв’язок між Москвою та Пекіном, звертаючи увагу на стратегічну залежність Росії.

«Росія може напасти, якщо Китай попросить. Рішення про напад на НАТО не може ухвалюватися лише в Москві, воно ухвалюватиметься в Пекіні. Росія — це васал Китаю», — наголосив адмірал.

За його словами, для ефективної підготовки до можливих загроз Альянсу необхідно працювати не лише над посиленням військових спроможностей.

«Крім військової спроможності, над якою, звичайно, треба працювати та посилювати її, необхідні гроші, а також потужна промисловість, щоб виробити те, що потрібно», — зазначив Бауер.

Він підкреслив, що йдеться не лише про оборонний сектор, а й про ширше залучення фінансових ресурсів, урядів і приватного капіталу.

Окремо адмірал наголосив на важливості єдності всередині Альянсу, зокрема у відносинах зі США.

«Нам потрібно тримати голову холодною і зосереджувати увагу на тому, що відбувається в НАТО і в Європі. Ми не повинні відштовхувати американців і маємо посилюватися всередині Альянсу», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє радикальні кроки для тиску на європейських партнерів, які відмовилися допомагати у війні з Іраном.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не впевнений, що США будуть дотримуватися свого зобов’язання перед НАТО захищати Європу у разі нападу Росії.