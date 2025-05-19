Росія нарощує військову міць біля кордонів Фінляндії: наскільки серйозна загроза

Прапори Фінляндії і НАТО / © Associated Press

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Росія нарощує військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією — будує бази та нові об’єкти, — свідчать останні супутникові знімки. Ці дії можуть вказувати на стратегію Кремля після завершення війни проти України.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Підтверджені представниками НАТО знімки демонструють ряди нових російських наметів, складів для зберігання військової техніки, оновлення укриттів для винищувачів і активне будівництво на гелікоптерній базі, яка раніше майже не використовувалася та заростала травою.

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На цей момент усе має вигляд початкової фази довгострокового розширення. В Альянсі зазначають, що це не схоже на масове стягування сил до кордону з Україною перед повномасштабним вторгненням 2022 року. Наразі Росія тримає обмежену кількість військ на фінському напрямку. Фіни запевняють, що наразі це не становить значної загрози.

«Однак Фінляндія — один із найновіших членів НАТО, приєдналась до Альянсу два роки тому. І нинішні кроки Москви, без сумніву, свідчать про її сприйняття нової загрози. Адже тепер цей 1340-кілометровий кордон є найдовшою лінією контакту НАТО з Росією. Аналітики передбачають, що регіон може стати гарячою точкою, особливо зважаючи на його розташування в дедалі суперечливішій Арктиці«, — йдеться у статті.

Нещодавно американські та фінські війська провели масштабні військові навчання в Арктиці: сотні військових діяли у лісах, а фіни пересувались на лижах. Ймовірний противник? Росія.

Коли Росія передислокує війська під Фінляндію?

На думку фінських військових, якщо інтенсивна фаза війни в Україні завершиться, Росія передислокує тисячі солдатів до фінського кордону.

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Фінляндія вважає, що має приблизно п’ять років до того моменту, коли Росія зможе наростити сили до загрозливого рівня. Але в Гельсінкі впевнені, що це таки станеться — і кількість російських військових на цьому напрямку потроїться.

«Ми говоритимемо про значно більший рівень військової присутності», — заявив директор військової розвідки Фінляндії бригадний генерал Пекка Турунен.

З російського погляду, Кремль вважає за необхідне посилити оборону проти розширення НАТО — теми, яка давно викликає в нього роздратування. Балтійські країни стали першими з колишнього СРСР, що приєднались до Альянсу, і це наблизило блок до кордонів Росії.

«Російська армія пройшла значне розширення. Після війни чисельність сухопутних сил, ймовірно, буде більшою, ніж до 2022 року. За планами реорганізації військових округів видно, що пріоритет буде надано напрямкам, що межують із НАТО», — сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні Майкл Кофман.

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Росія хоче доступу до Арктики

У НАТО з цим погоджуються. Один із високопосадовців Альянсу заявив, що після завершення війни в Україні Росія передислокує війська дедалі північніше.

«Росія вважає, що Арктика і доступ до неї — ключ до статусу великої держави», — зазначив співрозмовник видання.

Згідно з супутниковими знімками, російські гелікоптери повернулися на базу біля Мурманська, портового міста за Полярним колом, де їх не було вже 20 років.

Через атаки українських дронів на російські аеродроми, командування РФ перемістило авіацію на північ — подалі від зони ураження. Це наблизило їх до територій НАТО.

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Десятки російських літаків нещодавно помітили на авіабазі «Оленья», розташованої менш ніж за 160 км від фінського кордону. А рік тому на російській базі «Каменка», менш ніж за 65 км від Фінляндії, з’явилися понад 100 нових наметів.

«Вони розширюють свої бригади до рівня дивізій, тобто підрозділи біля наших кордонів значно зростуть — на тисячі військових», — зазначив аналітик фінської організації Black Bird Group, що вивчає військову активність на півночі та в Україні, Еміль Кастехелмі.

Наскільки серйозна загроза для Фінляндії з боку РФ?

Він проаналізував десятки супутникових знімків та наголосив, що наступні кілька років можуть принести кардинальні зміни на фінському кордоні — усе залежить від перебігу війни в Україні.

Росія збудувала нові споруди для зберігання десятків одиниць техніки в Алакуртті, що неподалік від Фінляндії, та в Петрозаводську, що трохи далі. Активність зросла і в інших районах. Наприклад, на російській базі за 130 км від Естонії з’явилися нові намети і техніка.

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Автори матеріалу звернули увагу на давній фінський вислів: Росія ніколи не така сильна, як здається, і ніколи не така слабка, який має вигляд. Тому їхнє військове керівництво реагує спокійно, але тверезо.

«Збільшення військової присутності у нашому регіоні відбудеться після того, як бойові дії в Україні стихнуть», — зазначив директор з питань оборонної політики Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела.

Він не знає, скільки це займе часу, але додав: «Саме до цього ми маємо бути готовими».

Нагадаємо, навесні зі щорічного звіту фінської розвідки стало відомо, що після закінчення війни проти України Росія перерозподілить свої ресурси і згодом перемкне свою увагу на Фінляндію та інші частини Європи.

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На тлі зростання військової загрози з боку Росії прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про плани Гельсінкі вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.