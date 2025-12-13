Росія нарощує виробництво балістичної ракети "Орешнік": подробиці від розвідки

Орешник / © ТСН

Росія планує наростити серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності «Орешнік», а також розглядає варіанти її модернізації. Йдеться про підвищення ефективності бойової частини, зокрема у ядерному спорядженні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, програма розвитку ракети «Орешнік» нині має для Кремля пріоритетний характер. Російське керівництво не лише хоче збільшити кількість ракет, а й вивчає можливості їх технічного вдосконалення.

Основна мета — посилення потенціалу ураження бойової частини. Особливий акцент, за даними української розвідки, робиться саме на варіанті з ядерним оснащенням.

Розвиток програми «Орешнік» фінансується з Фонду національного добробуту Росії. Це свідчить про стратегічне значення проєкту для військово-політичного керівництва РФ, попри економічні проблеми та санкційний тиск.

У серійному виробництві ракети «Орешнік» задіяні понад 50 підприємств російського військово-промислового комплексу. Серед них — науково-дослідні інститути та приладобудівні заводи, зокрема НДІ командних приладів, «Калугаприлад», «Калузький електромеханічний завод», «Прибій» та інші.

Нагадаємо, раніше диктатор Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі «Орешніком», назвавши цю ракету «страшною зброєю». Він звернувся до лідерів Європи і цинічно закликав їх «не нариватися».