Росія натякає на нову ціль після України: "Радіо Судного дня" передало код з назвою країни НАТО

«Радіо Судного дня» передало кодове повідомлення з назвою Латвії / © Pixabay

Загадкова російська короткохвильова радіостанція УВБ-76, відома серед радіоаматорів як «Жужжалка» або «Радіо Судного дня», відправила ще одне зловісне повідомлення. У несподіваному сигналі, який прозвучав протягом дня, була чітко названа країна НАТО — Латвія. Хоча справжнє призначення радіостанції невідоме, її повідомлення викликало побоювання, що Росія може планувати наступ на сусідню країну.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Загадка «Жужжалки» і криптографічне повідомлення

Радіостанція УВБ-76 працює з 1970-х років і більшу частину часу транслює постійний, моторошний гул (звідси прізвисько «Жужжалка»), схожий на звук несправного приладу. Експерти вважають, що ця станція пов’язана зі стратегічним військовим командуванням Росії і може використовуватися для передавання секретних наказів, оскільки частота її незвичних сигналів зростає під час криз, наприклад, під час війни в Україні.

Останній інцидент стався у понеділок, 17 листопада, коли в ефір вийшло шість різних повідомлень. Одне з них містило такий код: «НЖТІ НЖТІ 15854 ЛАТВІЯ 5894 4167«.

У повідомленнях також були інші загадкові слова, зокрема, «болонський» та «гальванізатор». Однак саме пряма згадка Латвії — члена НАТО, що межує з Росією — викликала найбільшу паніку в соціальних мережах, оскільки це країна, яку користувачі, що підтримують Кремль, обговорювали як таку, що може бути «стерта з мапи».

Реакція та побоювання ескалації з НАТО

Намір радіосигналу залишається загадкою, але він пролунав на тлі критично високої напруги між Росією та НАТО. Оскільки Латвія є членом Альянсу, будь-який напад на неї автоматично активує Статтю 5 — зобов’язання всіх членів захищати один одного, що може призвести до повномасштабної війни, можливо, навіть ядерної.

«Путінська гібридна війна вже вдарила по Європі за допомогою безпілотників, диверсій та кібероперацій. Тепер він брязкає каналами з ядерним кодуванням», — прокоментував один із користувачів у мережі X.

Побоювання ескалації підсилюються іншими недавніми інцидентами, які країни НАТО пов’язують із російською гібридною війною. Того ж дня, коли пролунала трансляція «Радіо Судного дня», прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув на причетність Росії до великого вибуху поїзда на вихідних, назвавши це «безпрецедентним актом саботажу».

Нагадаємо, низка країн НАТО, зокрема, Бельгія, Естонія, Чехія та Данія, за останні місяці виявили невідомі безпілотники над АЕС, військовими базами та аеропортами, підозрюючи, що вони походять із Росії. Ці вторгнення призвели до закриття повітряного простору та екстрених нарад Альянсу.